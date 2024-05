Άρχισε τα… «βουντού-βουντού» κι ο Γκραντ! (vid)

Ο Παναθηναϊκός μετά από 12 χρόνια επιστρέφει σε Final Four της Euroleague και ένα από τα συνθήματα που δονούσαν την ατμόσφαιρα στο Game 5 με την Μακάμπι ήταν το «βουντού-βουντού», με τους παίκτες του Τριφυλλιού να ξετρελαίνονται.

Ο Τζέριαν Γκραντ, μάλιστα φρόντισε να στείλει μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού με το γνωστό σύνθημα, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την συγκλονιστική υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

«12 χρόνια. Το κερδίσαμε και οι οπαδοί το αξίζουν! ΒΟΥΝΤΟΥ ΒΟΥΝΤΟΥ!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού.

12 years. We earned it and the fans deserve it! VOODOO VOODOO! ☘️☘️ https://t.co/i0CK4wA2Ze