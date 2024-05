O Γκομπέρ βγήκε νικητής από την μάχη με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα και τον Μπαμ Αντεμπάγιο, κερδίζοντας για τέταρτη φορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού στη Λίγκα.

Ο Γάλλος σέντερ αναδείχθηκε ως DPOY το 2018, το 2019, το 2021 και πλέον το 2024 ισοφαρίζοντας την επίδοση που μοιράζονταν ο Ντικέμπε Μουτόμπο και ο Μπεν Γουάλας.

The 2023-24 Kia NBA Defensive Player of the Year is... Rudy Gobert!#NBAAwards | #KiaDPOY | @Kia pic.twitter.com/0nlW2ytYYd