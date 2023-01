Θα ήταν αμαρτία να χάσει από τον Σίνερ ο μέγας Τσιτσιπάς! (vids)

Αλύγιστος κορυφαίος Έλληνας τενίστας, επικράτησε του 21χρονου Ιταλού (Νο.16) με 6-4, 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 σε 4 ώρες και δείχνει έτοιμος ακόμα και να γράψει ιστορία στη Μελβούρνη. Τα πάει εξαιρετικά κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο, τον οποίο έχει νικήσει πέντε φορές σε έξι αναμετρήσεις, δύο από τις οποίες στη Μελβούρνη!

Το επόμενο εμπόδιό του δεν είναι ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, όπως θα περίμεναν πολλοί, αλλά ο Τσέχος Γίρι Λεχέτσκα (Νο.71), η αποκάλυψη του τουρνουά, που άφησε έξω τον 22χρονο Καναδό στα τέσσερα σετ. Νωρίτερα είχε αποκλείσει Μπόρνα Τσόριτς και Καμ Νόρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνος αντίπαλος...

Το βέβαιο είναι ότι ο δρόμος του Στεφ προς τον τελικό είναι ορθάνοιχτoς και αυτό δε συμβαίνει μόνο διότι δεν θα βρει απέναντί του παίκτη του Top 15. Είναι και ότι η δική του απόδοση είναι εξαιρετική και μόνο τυχαίο δεν είναι ότι μετράει οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες τη φετινή σεζόν, έχοντας χάσει μόνο τέσσερα σετ.

Λίγο, πάντως, έλειψε να... χάσει τον δρόμο σήμερα στη Rod Laver Arena, καθώς ο αντίπαλός του «ζωντάνεψε» μετά την απώλεια των δύο σετ, εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη του Στεφ (κυρίως με το backhand) και έδειχνε ικανός να κάνει τη δεύτερη διαδοχική ανατροπή του.

Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, βρήκε την αυτοκυριαρχία του στο πέμπτο σετ, εκμεταλλεύτηκε μια από τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε κι έκλεισε τελικά θέση στον τέταρτο προημιτελικό του στη Μελβούρνη (τρίτο σερί).

Ο Στεφ κατάφερε να διαβάσει καλά το σερβίς του Σίνερ στο πρώτο γκέιμ και να πάρει με το καλημέρα προβάδισμα στο σετ, δείχνοντας από νωρίς τις επιθετικές διαθέσεις του. Ο Ιταλός, εξαιρετικός returner, πίεσε για το μπρέικ μπακ και μετά από πέντε χαμένες ευκαιρίες (οι τέσσερις στο 2-0), κατάφερε να επιτεθεί με το backhand, εκμεταλλευόμενος μια αστάθεια του Τσιτσιπά στο ράλι, και να κάνει το 4-4.

Ο Στέφανος... πείσμωσε μετά την απώλεια του γκέιμ και πίεσε αφόρητα τον Σίνερ στο επόμενο γκέιμ, με αποτέλεσμα να πάρει το προβάδισμα με 5-4 και να σερβίρει στη συνέχεια με επιτυχία για το 1-0.

Με... φουλ επίθεση μπήκε και στο δεύτερο σετ ο 24χρονος Έλληνας και χάρη σε ένα εξαιρετικό backhand στην ευθεία, εκμεταλλεύτηκε και το τρίτο μπρέικ του για να πάρει προβάδισμα με 2-1.

Ο Σίνερ, πάντως, είχε την άμεση απάντηση και πήρε πίσω το μπρέικ με ένα ωραίο πέρασμα με το forehand.

O Στέφανος, όμως, «χτύπησε» ξανά την πιο κρίσιμη στιγμή. Όπως και στο πρώτο σετ, «έσπασε» τον αντίπαλό του στο 4-4 (αυτή τη φορά με ένα φανταστικό πέρασμα) και πήρε τις μπάλες για να καθαρίσει το σετ.

Ο Σίνερ πίεσε για να μείνει όρθιος και είχε μπρέικ πόντ, όμως ο Τσιτσιπάς βρήκε μεγάλο πρώτο σερβίς (μετά από time violation warning), έμεινε όρθιος και τελικά έκλεισε το σετ για το 2-0.

Ο Ιταλός προσπάθησε να ξαναμπεί στον αγώνα στο τρίτο σετ και είχε τέσσερα μπρέικ πόιντ στο δεύτερο γκέιμ εξαιτίας κυρίως των λαθών του Στέφανου, όμως ο Τσιτσιπάς πήρε ξανά μεγάλη βοήθεια από το σερβίς του και μπόρεσε τελικά να ισοφαρίσει σε 1-1. Την ίδια ώρα ο Σίνερ έφτασε τα δέκα χαμένα μπρέικ πόιντ (2/12)!

Τα κατάφερε, όμως, στο επόμενο service game, αφού πρώτα έχασε δύο ευκαιρίες (στη δεύτερη ο Στεφ έβγαλε ένα απίθανο backhand στην ευθεία), κάνοντας το 1-3 με ένα ωραίο drop shot.

Το σερβίς του Γιάνικ, πάντως, παρέμενε ευάλωτο και ο Τσιτσιπάς είχε ένα ακόμα μπρέικ πόιντ αμέσως μετά. Για πρώτη φορά στον αγώνα, όμως, ο Σίνερ μπόρεσε να το σβήσει με drop shot και να διευρύνει στη συνέχεια το προβάδισμά του (1-4).

Πίεσε και στο σερβίς του Στεφ στο 2-5 για να κλείσει το σετ, όμως έχασε τρία ακόμα μπρέικ πόιντ (σετ πόιντ) και ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 3-5. Δεν είχε πρόβλημα, πάντως, να «σφραγίσει» το 2-1 στο δικό του σερβίς (σημειώνοντας και τρεις άσους), υποχρεώνοντας τον Στέφανο στην πρώτη του απώλεια στη Μελβούρνη. Σαφώς ανεβασμένος ο 21χρονος τενίστας, με λιγότερα αβίαστα λάθη και με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Αυτό φάνηκε και στο δεύτερο γκέιμ του τέταρτου σετ, όπου ο Γιάνικ επέστρεψε από το 40-15, έχασε ένα μπρέικ πόιντ με κακή επιστροφή, αλλά με ένα ακόμα drop shot στο δεύτερο μπρέικ πόιντ του έκανε το 1-2.

Είχε, μάλιστα, και άλλα τρία μπρέικ πόιντ στο 1-3, αλλά ο Στεφ βρήκε το καλό του σερβίς και έμεινε όρθιος.

Τα λάθη του συνεχίστηκαν και στα επόμενα γκέιμ, με αποτέλεσμα να βρεθεί πίσω με 0-40 στο 2-4. Πάλι, όμως, βρήκε τρόπο να δραπετεύσει και να διατηρηθεί στην απόσταση του ενός μπρέικ. Δεν μπόρεσε, ωστόσο, να βρει εκείνος το μπρέικ και ο Ιταλός έστειλε το ματς σε πέμπτο σετ.

Παρότι ο Σίνερ είχε το μομέντουμ, ο Τσιτσιπάς ήταν αυτός που απείλησε το σερβίς του αντιπάλου του, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του και θυμίζοντας τον Στέφανο των δύο πρώτων σετ. Αν και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κανένα από τα μπρέικ πόιντ του του στο 2-1, «χτύπησε» στο έκτο γκέιμ και πήρε μεγάλο προβάδισμα με 4-2.

Με τη Rod Laver Arena να έχει πάρει φωτιά, έχασε μόνο δύο πόντους στο σερβίς του μέχρι το τέλος και έφτασε στην τεράστια νίκη, κλείνοντας τον αγώνα με winner στο λάθος πόδι του Ιταλού.

Θα αναμετρηθεί την Τρίτη (24/1) για δεύτερη φορά στην καριέρα του με τον Λεχέτσκα, ο οποίος τον είχε δυσκολέψει αρκετά πέρυσι στα ημιτελικά του Ρότερνταμ. Αν περάσει θα παίξει με Σεμπ Κόρντα ή Καρέν Χατσάνοφ και καταλαβαίνετε γιατί λέμε ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία του...

The Italian is still in this one. 🇮🇹



We're heading to a fourth set.@janniksin • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/BqwHlpNoVy