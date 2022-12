Διακοπές στην Αθήνα η Χάλεπ (pics)

Η Ρουμάνα τενίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στην Αθήνα και αξιοποίησε τη χθεσινή ηλιόλουστη μέρα, για να επισκεφτεί τον Παρθενώνα, το Ηρώδειο και τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης, ανεβάζοντας και αρκετές φωτογραφίες από τη βόλτα της στη σελίδα της στο Instagram.



Είναι η δεύτερη φορά που κάνει διακοπές στην Ελλάδα αυτή τη χρονιά η Χάλεπ, η οποία τον περασμένο Ιούλιο αξιοποίησε το μικρό καλοκαιρινό διάλειμμα της τενιστικής σεζόν για να περάσει λίγες μέρες στη Μύκονο.

Θυμίζουμε πως η 31χρονη Ρουμάνα τενίστρια δίνει έναν διαφορετικό αγώνα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο ανακοινώθηκε πως βρέθηκε θετική στην απαγορευμένη ουσία Roxadustat και προσωρινά είναι αποκλεισμένη από το tour, ωστόσο η ίδια δηλώνει αθώα και σκοπεύει να το αποδείξει και στο δικαστήριο.

Looks like Simona Halep is having a very good time while doing some sightseeing during her offseason break. pic.twitter.com/bpt1b7skmK