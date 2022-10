Ανατροπή τίτλου από τον Στέφανο! (vids)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 25χρονου Ρώσου (Νο.9) με 4-6, 6-4, 6-3 σε 2 ώρες και 7 λεπτά, για να περάσει στον έκτο του φετινό τελικό (2-3). Πέραν του ότι θα αντιμετωπίσει έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο στο ματς τίτλου, θα πρέπει να σπάσει και την «κατάρα» των τουρνουά ATP 500: σε οκτώ τελικούς έχει ισάριθμες ήττες!

Το πιο σημαντικό, πάντως, είναι ότι τόσο χθες, όσο και σήμερα, ο Στεφ έδειξε ότι έχει μεγάλη πνευματική δύναμη, διατηρώντας την ψυχραιμία του στα δύσκολα και «χτυπώντας» τελικά την πιο κρίσιμη στιγμή!

Παρότι αρχικά έκανε τον Ρούμπλεφ να φαίνεται... Τζόκοβιτς, ο 24χρονος τενίστας ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο σετ, έφερε το ματς στα ίσα και αφού έκοψε τον δρόμο του Ρούμπλεφ προς το καθοριστικό (πιθανότατα) μπρέικ, τον «έσπασε» όταν βρήκε την ευκαιρία και πήρε την πολύ μεγάλη πρόκριση.

Με δεδομένη την... προϊστορία του στους τελικούς αυτή της κατηγορίας, δεν θα μπει ως φαβορί αύριο (9/10, 13.30) στον τελικό, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, όμως... όποιος και αν είναι ο αντίπαλος μπορεί να χτυπήσει τη νίκη και να πανηγυρίσει (επιτέλους) το πρώτο του 500άρι! Υπό προϋποθέσεις, το τρόπαιο μπορεί να τον «απογειώσει» και στο Νο.4 του κόσμου. Για την ώρα ξεπερνάει τον Σάσα Ζβέρεφ και επιστρέφει στο Top 5.

Ο Ρούμπλεφ ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα, σημείωσε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ και με σπουδαία εμφάνιση στη συνέχεια πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 4-5. Ο Στεφ πίεσε για το μπρέικ και προηγήθηκε με 15-40, όμως «έσπασε» το forehand του και ο Ρούμπλεφ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ, όμως, ο Στέφανος άρχισε να σερβίρει πολύ καλύτερα (στο πρώτο σετ είχε 56% στο πρώτο σερβίς). Έσωσε ένα μπρέικ πόιντ στο 1-1, αλλά στη συνέχεια δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλό του και είχε το πλεονέκτημα να είναι μπροστά στο σκορ στα changeovers. Ο Ρούμπλεφ, λοιπόν, σέρβιρε υπό πίεση στο 5-4 και εκεί ο Στεφ εκμεταλλεύτηκε τη νευρικότητά του: πέρασε μπροστά με 15-40 και με το χτύπημα του Ρώσου στο φιλέ έφερε το ματς στα ίσα!

Kαι το τρίτο σετ ήταν δραματικό, με τον Στεφ να κρατάει το σερβίς του στο 2-2 παρά το 15-40 του Ρούμπλεφ, αλλά να μένει όρθιος και στο 3-3 όταν άρχισε να γίνεται απειλητικός ο Μοσχοβίτης. Το βάρος ήταν ολοένα και μεγαλύτερο πλέον για τον Αντρέι, που έδωσε δικαιώματα με τα λάθη του στο 4-3 και τελικά ο Τσιτσιπάς σημείωσε το μπρέικ για να προηγηθεί με 5-3.

Πήρε τις μπάλες στη συνέχεια και σέρβιρε με επιτυχία για την 53η νίκη του τη φετινή σεζόν! Πλέον είναι στην πρώτη θέση της λίστας, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Αλκαράθ.

Είναι συνολικά ο 23ος τελικός της καριέρας του και καλείται, εκτός των άλλων, να βελτιώσει το ρεκόρ του, καθώς έχει 9 ήττες και 13 ήττες... Απέναντι στο Top 10 έχει φέτος 7 νίκες και 4 ήττες.

Man on a mission!@steftsitsipas comes from behind to defeat Rublev 4-6 6-4 6-3 and secures his place in Sunday’s #AstanaOpen final pic.twitter.com/Gm5mIXFP0Q