Την Παρασκευή το τελευταίο ματς του Φέντερερ (pics)

Όπως είπε ο ίδιος σε Ελβετούς δημοσιογράφους, δεν θα κατέβει σε παιχνίδι μονού στο Laver Cup (23-25/9), αλλά θα αγωνιστεί μόνο σε ένα ματς του διπλού την Παρασκευή (23/9). Οι πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ράφα Ναδάλ.

Στο μεταξύ, τις πρώτες τους προπονήσεις στο Ο2 έκαναν τα άλλα δύο μέλη του Big 4, οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ, που επίσης θα είναι συμπαίκτες του Φέντερερ στην ομάδα της Ευρώπης. Ο Ράφα, πάντως, δεν έχει φτάσει ακόμα στο Λονδίνο.

Είχαμε σήμερα και τη μεγάλη συνάντηση του Τζον Μάκενροου με τον Μπιορν Μποργκ, που είναι και οι «κάπτεν» Κόσμου και Ευρώπης αντίστοιχα.

