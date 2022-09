Αποσύρεται ο Ρότζερ Φέντερερ!

Η αλήθεια είναι ότι δεν αποτελεί έκπληξη... Ταλαιπωρημένος από τα προβλήματα στο γόνατο τον τελευταίο καιρό και έχοντας συμπληρώσει τα 41 του χρόνια, ο θρυλικός Ελβετός ανακοίνωσε μέσω social media ότι ήρθε η ώρα να εγκαταλείψει το tour.

To Laver Cup την προσεχή εβδομάδα (23-25/9) θα είναι το τελευταίο του event, όμως τονίζει ότι θα συνεχίζει να παίζει τένις και προφανώς μιλάει για αγώνες επίδειξης.

«Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω σε πλήρη ανταγωνιστική φόρμα, αλλά γνωρίζω τα όρια του σώματός μου και το μήνυμά του τον τελευταίο καιρό είναι ξεκάθαρο», αναφέρει ο κάτοχος 22 major τίτλων. «Είμαι 41 ετών. Έχω παίξει πάνω από 1.500 αγώνες σε 24 χρόνια. Το τένις μού έχει φερθεί με περισσότερη γενναιοδωρία από όση θα ονειρευόμουν και τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσω πότε είναι η ώρα να ολοκληρώσω την επαγγελματική μου καριέρα. Το Laver Cup την επόμενη εβδομάδα θα είναι το τελευταίο μου ATP event. Θα παίξω κι άλλο τένις στο μέλλον, απλά δεν θα είναι σε Grand Slams ή στο tour».

Και συνέχισε: «Είναι μια γλυκόπικρη απόφαση, γιατί θα μου λείψουν όλα όσα μου έδωσε το tour. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να γιορτάσω. Θεωρώ τον εαυτό μου από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στη γη. Μου δόθηκε ένα ξεχωριστό ταλέντο να παίζω τένις και το έκανα σε ένα επίπεδο που δεν είχα φανταστεί ποτέ και για περισσότερο καιρό από όσο θεωρούσα ότι είναι δυνατόν».

