Μονόδρομος η νίκη για τη Σοσιεδάδ, διπλό η Μπέτις στην ντεφορμέ Λας Πάλμας.

Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη μεταξύ τους κόντρα Σοσιεδάδ και Μπέτις θέλουν νίκες με Βαλένθια και Λας Πάλμας, αντίστοιχα. Η έδρα, στο ματς της Σοσιεδάδ και η κακή φόρμα της Λας Πάλμας στην περίπτωση της Μπέτις, τους δίνουν προβάδισμα.

Ισορροπημένη η παράδοση στους αγώνες της Σοσιεδάδ με τη Βαλένθια στην έδρα της πρώτης όπου κυριαρχούν οι ισοπαλίες (8-10-9).

Η Σοσιεδάδ υστέρησε στην Μπαρτσελόνα και γνώρισε την ήττα 2-0, με τέρματα στο 40’ και στο 93’. Έχει χάσει έδαφος (1-2-2), είναι έβδομη (θέση που οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ) και διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές θα αντιμετωπίσει την άμεση ανταγωνίστρια Μπέτις και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Under 6/7 τελευταία ματς. Δυσκολεύεται εντός έδρας, έχοντας ρεκόρ 3-4-4. Λείπουν ο αμυντικός Γκαλάν και οι μέσοι Θουμπιμέντι, Θουμπέλδια. Η Βαλένθια έμεινε στο 0-0 με τη Βιγιαρεάλ και μπορεί να έβαλε τέλος σε σερί τριών ηττών αλλά η διαφορά από την έβδομη προνομιούχο θέση είναι σημαντική. Συγκεκριμένα στο -6, με μόλις τρία παιχνίδια να απομένουν (κόντρα σε Χιρόνα, Θέλτα τα δύο τελευταία). Δυσκολεύεται ως φιλοξενούμενη, λομως, έχει κάνει ζημιές, με απολογισμό 4-0-7 και 5/6 Under, No Goal στις πιο πρόσφατες εξόδους. Απόντες ο πρώτος σκόρερ Ντούρο (35/13), οι αμυντικοί Ντιακαμπί, Βάθκεθ και ο μέσος Πέρεθ. Προβάδισμα για τη Σοσιεδάδ σε ματς που λογικά δεν θα έχει μεγάλο σκορ.

Η Λας Πάλμας λύγισε με 1-0 στη Μαγιόρκα δεχόμενη γκολ στο 29’ με συνέπεια να διευρυνθεί το σερί ηττών, που έφτασε στις οκτώ Ανύπαρκτη επιθετικά και στα συγκεκριμένα παιχνίδια σκόραρε μόλις μία φορά. Συμπλήρωσε 11 δίχως νίκη, έχοντας πάρει μόλις δύο βαθμούς. Στο +5 με ματς λιγότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού και την Κυριακή θα παίξει στην Κάντιθ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη γραμμή της σωτηρίας. Αν κερδίσει απόψε εξασφαλίζει την παραμονή, ειδάλλως μπορεί να μπλέξει. Αξιοσημείωτο ότι στην έδρα της μετράει 11/12 «2-3 γκολ». Δεν υπολογίζεται ο αμυντικός Αραούχο, αμφίβολοι ο αμυντικός Σίνγκραβεν και ο μέσος Περόνε, επανέρχεται ο μέσος Καρδόνα. Η Μπέτις δυσκολεύτηκε κόντρα στην Αλαβές, ωστόσο, έφτασε στην επικράτηση με 3-2 πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στην Ευρώπη. Ανέβηκε έκτη αφήνοντας πίσω της κατά έναν βαθμό τη Σοσιεδάδ, την οποία θα υποδεχθεί την Κυριακή, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα παίξει στη Ρεάλ. Έχει απολογισμό 4-1-0, αλλά έχασε τέσσερα ματς στη σειρά. Μετρά 8/10 γκολ – γκολ και είναι ικανή στα εκτός έδρας, με 4-0-3 και 5/6 «2-3 γκολ». Δεν είναι διαθέσιμοι ο αμυντικός Πετσέλα και οι επιθετικοί Μπακαμπού, Άβιλα, Ντιαό.

Με κίνητρο και οι δύο ομάδες, πιο ποιοτική όμως η Μπέτις και είναι ικανή να νικήσει την απογοητευτική Λας Πάλμας με κάτι περισσότερο από 1-0.

948. ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ – ΜΠΕΤΙΣ 2&O 1,5 2,45

958. ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1&U 2,5 3,00