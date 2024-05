Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Μπάλντοκ

Παρελθόν από την αγγλική ομάδα αποτελεί και επίσημα ο 31χρονος δεξιός μπακ, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του στο τέλος της σεζόν.

Ο Μπάλντοκ, διεθνής με την Ελλάδα, αποχώρησε από τις «λεπίδες» έπειτα από επτά χρόνια και αναμένεται να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, αφού υπάρχει ήδη συμφωνία με τους «πράσινους».

Με τη Σέφιλντ ο Μπάλντοκ είχε 83 συμμετοχές, δύο γκολ και έξι ασίστ στο πρωβτάθλημα και συνολικά με τη φανέλα της ομάδας 219 συμμετοχές πετυχαίνοντας έξι γκολ και δίνοντας 16 ασίστ.

Τόσο γι' αυτόν όσο και για τους άλλους τέσσερις παίκτες που αποχωρούν θα υπάρξει ιδιαίτερος αποχαιρετισμός στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας για φέτος στο «Bramall Lane» την Κυριακή (19/05-18:00) κόντρα στην Τότεναμ.

#SUFC can confirm Chris Basham, George Baldock, Oliver Norwood, Wes Foderingham and Max Lowe will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the departing Bladesmen at Bramall Lane on Sunday. ❤️