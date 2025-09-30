«Χάλκινος» ο Τζούνης στη δισκοβολία, ευρωπαϊκό ρεκόρ ο Σκούρτης στον προκριματικό των 400μ. Τ38

Μεγάλη επιτυχία για τον Κωνσταντίνο Τζούνη, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα της δισκοβολίας F56, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά-Στίβου.

Ο Έλληνας αθλητής, «χάλκινος» και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, βρήκε τη μεγάλη βολή στην 6η προσπάθεια με 39.97 μέτρα, εξασφαλίζοντας θέση στο βάθρο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Βραζιλιάνος Κλαουντινέι Μπατίστα με 45.67, ενώ το ασημένιο πήγε στον Ινδό Γιόγκες Κατουνίγια με 42.49. Ο Λάζαρος Στεφανίδης κατέλαβε την 8η θέση στο ίδιο αγώνισμα.

Μετά την απονομή, ο Τζούνης δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που σε μια τόσο δύσκολη χρονιά, ειδικά το τελευταίο δίμηνο με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού μου, κατάφερα να είμαι εδώ και να παλέψω για το χάλκινο μετάλλιο. Θέλω να το αφιερώσω στον δικό μου πρωταθλητή, τη σύζυγό μου Στέλλα, που στάθηκε δίπλα μου σε κάθε στιγμή. Η δύναμή μου είναι η οικογένειά μου. Αυτό το μετάλλιο είναι δικό σας!».

Στον τελικό με ευρωπαϊκό ρεκόρ ο Αλέξανδρος Σκούρτης

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Αλέξανδρος Σκούρτης στα 400μ. Τ38, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παρά-Στίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε σε 49’’97, σημειώνοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ και δείχνοντας τις τεράστιες δυνατότητές του.

Ο Σκούρτης, που έζησε συγκλονιστικές στιγμές στον προκριματικό, θα διεκδικήσει αύριο (1/10) το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό.