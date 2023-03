Πέθανε ο θρυλικός Ντικ Φόσμπερι

Ο Αμερικανός πρωταθλητής άφησε την τελευταία του πνοή στις 12/3, με την είδηση του θανάτου να την κάνει γνωστή ο μάνατζέρ του, Ρέι Σούλτε, με μια ανάρτηση στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά πρέπει να ανακοινώσω ότι ο μακροχρόνιος φίλος και πελάτης Ντικ Φόσμπερι πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του νωρίς το πρωί της Κυριακής, μετά από μια σύντομη επανεμφάνιση λεμφώματος», έγραψε ο Σούλτε στην ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτηση της αμερικανικής ομοσπονδίας στίβου:

Our sport lost a true legend and innovator today with the passing of Dick Fosbury.



He invented the “Fosbury Flop”, was a gold medalist at the 1968 Games, and remained an advocate for athletes his entire life. Fosbury’s legacy will live on for generations to come.



📸 USOPC pic.twitter.com/U1FWGV4NYB