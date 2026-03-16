Άνετη επικράτηση για τη Βουλιαγμένη απέναντι στην Ηλιούπολη

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του για τη 17η αγωνιστική της Α1 Γυναικών στο πόλο, επικρατώντας με το ευρύ 11-4 του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Η ομάδα της Βουλιαγμένης μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και κατάφερε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της. Με αποτελεσματική άμυνα και επιθετική πολυφωνία, οι γηπεδούχες πήραν σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο μισό της αναμέτρησης, φτάνοντας σε επιμέρους σκορ 7-1 και ουσιαστικά βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στη συνέχεια διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, φτάνοντας μάλιστα να προηγούνται με 10-1, πριν η Ηλιούπολη μειώσει στα τελευταία 103 δευτερόλεπτα και διαμορφώσει το τελικό 11-4.

Συνολικά οκτώ διαφορετικές παίκτριες της Βουλιαγμένης βρήκαν δίχτυα, με κορυφαία τη Γιούστρα, η οποία σημείωσε τέσσερα γκολ και ξεχώρισε επιθετικά.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Βουλιαγμένη έφτασε τους 45 βαθμούς και παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον Ολυμπιακό που βρίσκεται στην κορυφή με 48 βαθμούς, έχοντας όμως και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στη διπλή αναμέτρηση με την ιταλική Ράπαλο στον Λαιμό, την Πέμπτη 19 και το Σάββατο 21 Μαρτίου, από την οποία θα κριθεί η πρόκριση των πρωταθλητριών Ελλάδας στα προημιτελικά του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-0, 3-0, 1-3

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.