Η Εθνική Ανδρών «βύθισε» την Ισπανία πριν το Ευρωπαϊκό - Τρίτη θέση στο Τρεμπίνιε

Με άκρως θετική εικόνα ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών την προετοιμασία της ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, κατακτώντας την 3η θέση στο διεθνές φιλικό τουρνουά που διεξήχθη στο Τρεμπίνιε της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η «γαλανόλευκη», μετά τη νίκη απέναντι στη Γαλλία και την ήττα από την Ουγγαρία στη φάση των ομίλων, αντιμετώπισε στον μικρό τελικό την πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου Ισπανία. Με εξαιρετική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, επικράτησε με το εμφατικό 17-10, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Από νωρίς η Ελλάδα επέβαλε τον ρυθμό της, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο χωρίς να δεχθεί γκολ και παίρνοντας προβάδισμα 3-0. Στη συνέχεια, με αποτελεσματικές αντεπιθέσεις και υψηλό ποσοστό ευστοχίας, η διαφορά άνοιξε αισθητά, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 9-3 υπέρ των διεθνών.

Στο δεύτερο μέρος, παρά τις αλλαγές και τις δοκιμές που πραγματοποίησαν και οι δύο ομάδες, η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Με πρωταγωνιστές τους Γενηδουνιά, Παπαναστασίου, Σκουμπάκη και Πούρο, η διαφορά έφτασε ακόμη και τα οκτώ γκολ, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 17-10.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφει για λίγες ημέρες στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Βελιγράδι, όπου από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η πρεμιέρα της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου απέναντι στη Γεωργία.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-6, 4-4, 3-4.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 1, Γρανάδος 1, Σαναούια 2, Ντε Τόρο, Λαρούμπε, Γκόμεζ, Φερέρ, Ταχούλ 1, Βαλέρα 3, Μπίελ 1, Ασένσιο 1, Χομίλα, Λόριο.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4/8, Σκουμπάκης 3/5, Γκιουβέτσης 2/4, Σπάχιτς, Παπαναστασίου 3/3, Καστρινάκης 1/1, Καλογερόπουλος 0/3, Χαλυβόπουλος 1/4, Κάκαρης 1/1, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Πούρος 2/4, Τζωρτζάτος.