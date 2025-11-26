Τεράστια και ιστορική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ επί του ΝΟ Χανίων (11-12), με τον Δικέφαλο να προκρίνεται για πρώτη φορά στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών.

Ξανά αντίπαλες οι δύο ομάδες σε τρίτη διαφορετική έδρα, καθώς τέθηκαν αντιμέτωπες στη Μάλτα για την Ευρώπη, στην Κρήτη για το πρωτάθλημα και τώρα στη Βουλιαγμένη για το Κύπελλο.

Οι Κρητικές ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα με τα δύο γκολ της Κώτσια να βάζουν στο +2 τον ΝΟΧ (3-1), με το τέλος του οκταλέπτου, προβάδισμα το οποίο κράτησαν μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου (5-3).

Με γκολ της Ντάσιου η διαφορά ξέφυγε στα τέσσερα τέρματα (7-3), αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε. Με σερί 0-4 και πρωταγωνίστρια την Καριπίδου ο Δικέφαλος ισοφάρισε άμεσα (7-7).

Το 7-3 μάλιστα μετατράπηκε σε 9-12, με τις τυπικά γηπεδούχες να μειώνουν ως το τελικό 11-12. Ιστορική πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-2, 3-4, 3-5