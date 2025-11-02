Παρέμεινε αήττητος στη Water Polo League Γυναικών ο Εθνικός Πειραιά

Ο Εθνικός Πειραιά συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Waterpolo League Γυναικών, επικρατώντας άνετα του ΝΟ Χανίων με 16-8, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης για την 6η αγωνιστική.

Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα χρειάστηκε ένα δυνατό δεύτερο ημίχρονο για να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Το πρώτο μέρος ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες (5-5). Στην επανάληψη, όμως, ο Εθνικός ανέβασε στροφές και με εξαιρετική αμυντική λειτουργία σημείωσε επιμέρους σκορ 6-0, φτάνοντας στο 11-6 στην αρχή της τέταρτης περιόδου. Από εκεί και πέρα, η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο, διαμορφώνοντας το τελικό 16-8.

Με αυτή τη νίκη, οι «κυανόλευκες» διατηρούν το αήττητο με έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις (18 βαθμοί) και μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό.

Αντίθετα, ο ΝΟ Χανίων, που αγωνίστηκε ως τυπικά γηπεδούχος, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στο δεύτερο μισό του αγώνα. Τα προβλήματα λόγω του κλειστού κολυμβητηρίου στα Χανιά φαίνεται να επηρεάζουν την ομάδα, η οποία παρέμεινε στους 9 βαθμούς.

Οκτάλεπτα: 2-2, 3-3, 0-4, 3-7