Δημήτρης Σκουμπάκης: «Η μαμά μου, μου δίνει τρομερό κίνητρο είναι το είδωλο μου, συνεχίζει να κάνει τόσα πράγματα, παρότι έχει το πρόβλημα υγείας»

Ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών υδατοσφαίρισης στον κόσμο, μίλησε στο SportsPodcast και την Αργυρώ Γιαννουδάκη λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για όσα συνέβησαν στην Σιγκαπούρη, τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, τη μη ουσιαστική στήριξη της πολιτείας στη βάση, δηλαδή τα σωματεία, την ενδοοικογενειακή βία σε μία περιοχή όπως η Κρήτη που δυστυχώς, είναι πρωταθλήτρια πανελλαδικά και τις σχέσεις του με τις γυναίκες: την κοπέλα του, τις αδελφές του και τη μητέρα του, η οποία είναι το είδωλο του για τη γενναιότητα με την οποία αντιμτωπίζει το πρόβλημα υγείας της.

Ο Χανιώτης πρωταθλητής αναφερόμενος στη μητέρα του είπε: «Η μαμά μου μου δίνει τρομερό κίνητρο είναι το είδωλο μου, συνεχίζει να κάνει τόσα πράγματα παρότι έχει το πρόβλημα υγείας. Πολύ από τη δύναμη μου είναι η μαμά. Μου δίνει τρομερό κίνητρο, πάω στην προπόνηση και λέω τι να κουραστώ τώρα εδώ, η μαμά μου συνεχίζει να κάνει τόσα πράγματα παρότι έχει το πρόβλημα υγείας».

Για την αλλαγή του τοπίου στην Α1 μετά την ενίσχυση του Παναθηναϊκού σημείωσε: «Εντάξει ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι ήθελε πολύ να κάνει ένα βήμα παραπάνω και πήρε αρκετούς αθλητές που είναι σε καλή ηλικία και βρίσκονται στην Εθνική Ομάδα π.χ. και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Έκανε μεγάλη προσπάθεια στο να με κλείσει. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό γενικά αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός τώρα. Να ανέβει άλλη μια ομάδα στην Α1, με κόσμο από πίσω. Θα βοηθήσει πολύ το άθλημα. Και να πω την αλήθεια, μου άρεσε αυτή η πρόκληση να πάω σε μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει κάτι, να βοηθήσω να κερδίσουν κάτι και να βοηθήσω και το άθλημα να πάει πιο μπροστά. Με αυτή μου την επιλογή».

Για την αδελφή του Αργυρώ Σκουμπάκη, η οποία έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ είπε: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα συνεχίσει το μπάσκετ. Θέλει να σταματήσει, τελείωσε τη σχολή της και έχει μπει σε σχολείο. Οπότε μάλλον θα συνεχίσει σε ένα σχολείο δασκάλα. Την ίδια περίοδο που πήρα εγώ πρωτάθλημα με το Ολυμπιακό εκείνη πανηγύρισε με τον Παναθηναϊκό. Είχα διαβάσει τότε ένα αστείο σχόλιο, που είχε γράψει κάποιος Ολυμπιακός, «Εντάξει, κάθε οικογένεια έχει το μαύρο πρόβατο», και γελούσα με την Αργυρώ που το διαβάζαμε. Είχε την πλάκα του».

Ακολουθέι ολόκληρη η συνέντευξη: