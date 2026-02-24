Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμηση

Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση κατέθεσε η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου, η οποία υποστηρίζει ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας.

H ενάγουσα είχε κάνει επίσημη προσφυγή όπου ισχυριζόταν στα σχετικά δικόγραφα ότι διορίστηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Δικαιοσύνη Για Όλους» ( που συνδέεται με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας) και ότι εκκρεμεί η πληρωμή τιμολογίων περίπου 16.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Βασιλικής Πολύζου, η μήνυση κατατέθηκε με αφορμή όσα είχε δηλώσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόσο σε δηλώσεις της στις 17 Φεβρουαρίου 2026 στο περιστύλιο της Βουλής όσο και σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αμέσως επόμενη ημέρα, 18 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο περιστύλιο της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αποκαλέσει την ενάγουσα «απατεώνισσα», ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε πότε συνεργάτιδα του κόμματός της ή εργαζόμενη σε αυτό. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, στις δηλώσεις της αυτές η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να της απέδωσε ψευδώς και προσβλητικώς συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τέλεση απόπειρας κατ’ επάγγελμα εκβίασης με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Πέτρο Κουσουλό.

Πηγή: newsit.gr