Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Αναλυτικά όσα προβλέπει

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Με βάση την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης σημασίας του καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

Η ευθύνη για την φύλαξη και την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία που κατατέθηκε «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει την συντήρηση, την φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων».

Η παρέμβαση αφορά στο χώρο από το Μνημείο μέχρι το πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την τροπολογία, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Η επίμαχη τροπολογία αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση αύριο Τρίτη. Μάλιστα θα λάβει τον λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το μέγαρο Μαξίμου, Η ομιλία Μητσοτάκη αναμένεται μετά τις 14:00.

Την τροπολογία υπογράφουν 7 υπουργοί οι εξής: Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

