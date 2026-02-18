Παντελής Παντελίδης: 10 χρόνια από τον θάνατο του καλλιτέχνη που κυνήγησε το όνειρό του

Δέκα χρόνια μετά τον ξαφνικό και τραγικό χαμό του, το όνομα του Παντελή Παντελίδη εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση, συζητήσεις και έντονη συναισθηματική φόρτιση στο ελληνικό κοινό.

Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε την παραδοσιακή διαδρομή της δισκογραφίας, αλλά κατάφερε να μετατρέψει τη λαϊκή αλήθεια της καθημερινότητας σε τραγούδι, αφήνοντας πίσω του ένα αποτύπωμα δυσανάλογα μεγάλο για τα λίγα χρόνια του περάσματός του από τα μουσικά δρώμενα. Από τα πρώτα βίντεο στο YouTube μέχρι την καθολική αποδοχή και την εκρηκτική επιτυχία, η πορεία του Παντελή Παντελίδη υπήρξε σύντομη, αλλά βαθιά χαραγμένη στη σύγχρονη ελληνική μουσική ιστορία.

Σήμερα, συμπληρώνονται 10 χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, του αυτοδίδακτου λαϊκού τραγουδιστή που ξεκίνησε από τα μαγαζιά της Νέας Ιωνίας και έγινε εθνικό φαινόμενο. Γεννημένος το 1983 στη Νέα Ιωνία, με ρίζες από Αγρίνιο και Μικρά Ασία, ο Παντελής μεγάλωσε σε ένα λαϊκό αλλά δεμένο σπίτι με πολλή αγάπη, αλλά και όνειρα μεγάλα. Το πρακτορείο ΟΠΑΠ που διατηρούσε ο πατέρας του ήταν η κύρια πηγή εσόδων για την οικογένεια που τα έφερνε δύσκολα βόλτα όπως όλες οι λαϊκές οικογένειες, με τα πάνω και τα κάτω τους.

Από τα 7 του ο Παντελής Παντελίδης έπαιζε ποδόσφαιρο ως επιθετικός, αλλά στα 17 σταμάτησε λόγω μυοκαρδιοπάθειας και δεν κατάφερε ποτέ να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να παίξει στην αγαπημένη του ΑΕΚ, την οποία μνημόνευε διαρκώς, ακόμα κι όταν τραγουδούσε. Πέρασε Πανελλήνιες, μπήκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), υπηρέτησε 10 χρόνια ως υπαξιωματικός, ενώ ταυτόχρονα μάθαινε μόνος του κιθάρα -δώρο του πατέρα του στα 11 του- και έγραφε τραγούδια από τα 13 του χρόνια.

Το 2010, φίλοι του, αποφάσισαν να ανεβάσουν στο YouTube βίντεο όπου τραγουδάει δικά του κομμάτια με την κιθάρα του, για να «μην τα ξεχάσει» όπως έλεγε. Η viral επιτυχία δεν άργησε να έρθει, παρότι το διαδίκτυο ήταν στα πρώιμα στάδιά του ως μέσο προβολής. Το 2012, ο Κώστας Μπερτάκης τον γνωρίζει στον Βασίλη Καρρά, και κλείνει συμβόλαιο για σχήμα «Καρράς-Πάολα-Παντελίδης» στο Teatro.

Ο Παντελής Παντελίδης, βλέπει το όνειρό του να παίρνει σάρκα και οστά. Από εκεί που τραγουδούσε για τον ίδιο και τους φίλους του, η απήχησή του στο κοινό είναι μεγάλη, καθώς καταφέρνει να «μιλήσει» σε χιλιάδες καρδιές. Αυτή του η αμεσότητα, η ευθύτητα, η καθαρότητα και η αλήθεια του, τον έκαναν να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Ως εκ τούτου, παρατάει το Ναυτικό κι αφοσιώνεται στη μουσική.

Το 2012 ο δίσκος Αλκοολικές οι νύχτες, ο οποίος κάνει πάταγο και γίνεται διπλά πλατινένιος. Οι σούπερ επιτυχίες «Δεν ταιριάζετε σου λέω», «Συνοδεύομαι» μιλάνε κατευθείαν στις ψυχές κι όλα έχουν πάρει το δρόμο τους... Ακολουθούν το Ουράνιο τόξο που του λείπανε 2 χρώματα το 2013, Πανσέληνος και κάτι (2014 το εισ-πνοή και το εκ-πνοή το 2015), συνολικά 48 studio τραγούδια δικά του, ενώ ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο σαρώνει και τα βραβεία MAD (πρωτοεμφανιζόμενος το 2013, καλύτερος λαϊκός τραγουδιστής το 2015).

Η μοιραία νύχτα: Τροχαίο, αλκοτέστ και δικαστικός Γολγοθάς

Πρωινές ώρες 18/2/2016, Λεωφόρος Βουλιαγμένης-Ελληνικό: Το Mercedes ML 63 AMG του «φεύγει», προσκρούει σε μπάρες, γίνεται μια άμορφη μάζα από λαμαρίνες. Ο Παντελίδης, με 2,72 g/L αλκοόλ (όριο 0,50), διακομίζεται στο Ασκληπιείο Βούλας – νεκρός.

Οι επιβάτιδες στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη ήταν οι Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου. Η πρώτη βγήκε από το κατεστραμμένο όχημα σοβαρά τραυματισμένη. Χρειάστηκε έκτοτε να υποβληθεί σε 17 χειρουργεία και να αποκτήσει μόνιμη αναπηρία, ωστόσο, στο Εφετείο που εκδικάστηκε η υπόθεση, η Έδρα δεν της αναγνώρισε όσα ζητούσε με αποτέλεσμα να λάβει αποζημίωση 39.066 ευρώ (από 67.000 που είχε εκδικαστεί πρωτοδίκως), ενώ στην Φρόσω Κυριάκου επιδικάστηκε το ποσό των 9.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει 50% συνυπαιτιότητα των δύο γυναικών στο δυστύχημα, επειδή γνώριζαν ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Η πλευρά της Μίνας Αρναούτη εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, χαρακτηρίζοντας την απόφαση άδικη. Τονίζεται ότι το ποσό είναι ελάχιστο μπροστά στα 17 χειρουργεία και την τεράστια ψυχική και σωματική οδύνη που υπέστη.

Από την άλλη, στην απόφασή του, το Εφετείο αναγνώρισε πως οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης κι έτσι απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη. Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.

Σε ό,τι αφορά στο ποινικό σκέλος, η υπόθεση μπήκε οριστικά στο αρχείο, αφού εξετάστηκε από τέσσερις εισαγγελείς. Ουσιαστικά, με την απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου 2025 κλείνει η υπόθεση Παντελίδη.

Κοντεύει το 1 δισ. προβολές το κανάλι του στο youtube - Σαρώνει στο spotify

Η ψηφιακή απήχηση του Παντελή Παντελίδη παραμένει εντυπωσιακή, ακόμη και 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, αποτυπώνοντας τη διαχρονική σχέση του με το κοινό. Στο YouTube, από το επίσημο κανάλι Pantelis Pantelidis Official, το σύνολο των προβολών ξεπερνά τα 870 εκατομμύρια views, καθιστώντας τον έναν από τους πιο προβεβλημένους Έλληνες καλλιτέχνες στην πλατφόρμα. Το κανάλι αριθμεί πάνω από 720 χιλιάδες συνδρομητές και περιλαμβάνει εκατοντάδες βίντεο, με αρκετά τραγούδια του να κινούνται σταθερά σε δεκάδες εκατομμύρια προβολών, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή κατανάλωση του ρεπερτορίου του.

Αντίστοιχα ισχυρή είναι και η παρουσία του στο Spotify. Ο Παντελής Παντελίδης διατηρεί περίπου ένα εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές, ενώ τα συνολικά streams των τραγουδιών του στην πλατφόρμα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια. Πολλά κομμάτια του εξακολουθούν να καταγράφουν εκατομμύρια ακροάσεις, γεγονός που τον τοποθετεί σταθερά ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες στο digital streaming.

Πέρα από τις δύο κυρίαρχες πλατφόρμες, παρουσία καταγράφεται και σε άλλες υπηρεσίες μουσικής, όπως το Anghami, όπου συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες αναπαραγωγές, αν και με σαφώς μικρότερη απήχηση σε σχέση με YouTube και Spotify. Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο Παντελής Παντελίδης εξακολουθεί να έχει μια εξαιρετικά ενεργή και μαζική ψηφιακή παρουσία, με τα τραγούδια του να λειτουργούν όχι απλώς ως αναμνήσεις, αλλά ως ζωντανό μέρος της σύγχρονης ελληνικής μουσικής κατανάλωσης.

