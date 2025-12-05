Άνω Λιόσια: 16χρονος Ρομά εγκατέλειψε τη δίχρονη ανιψιά του σε ΙΧ με κλεμμένη πινακίδα για να αποφύγει τους αστυνομικούς

Την ανιψιά του, ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών, εγκατέλειψε σε ΙΧ 16χρονος Ρομά στα Άνω Λιόσια για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 5/12 στις 17:30, όταν ένα ΙΧ με κλεμμένη πινακίδα (από τις 2 Οκτωβρίου από την Αγία Βαρβάρα) έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ, οι οποίοι του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός δεν ανέπτυξε ταχύτητα και στην οδό Πηνειού 100 εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, το κλείδωσε και έφυγε πεζός.

Οι αστυνομικοί έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι μέσα στο ΙΧ βρισκόταν ένα κοριτσάκι 2 ετών. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα, αλλά εντόπισαν τη μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ρομά και η οποία δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο 16χρονος θείος του παιδιού, σύμφωνα με το Star.

Τελικά οι αστυνομικοί αναγκάσθηκαν να παραβιάσουν το αυτοκίνητο προκειμένου να απεγκλωβίσουν το κοριτσάκι.

Η μητέρα του παιδιού κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο 16χρονος θείος του αναζητείται.

Πηγή: lawandorder.gr