Επιχειρηματίας έκανε πρόταση στον Σφακιανάκη για μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Νότης Σφακιανάκης βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πολύ καιρό και το περιβάλλον του τραγουδιστή έχει ξεκαθαρίσει πως ο τραγουδιστής δεν πρόκειται να κάνει ούτε φέτος τη μεγάλη επιστροφή του.

Γνωρίζειβέβαια πως οι θαυμαστές του ανυπομονούν να τον απολαύσουν ξανά, αλλά ο ίδιος φαίνεται να έχει πάρει τις αποφάσεις του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα στο «Weekend Live» το μεσημέρι της Κυριακής (05-10-2025), ο Νότης Σφακιανάκης απέρριψε και μια δελεαστική πρόταση επιχειρηματία, για συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, ο επιχειρηματίας επικοινώνησε με τον καλλιτέχνη και του είπε ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει ή συγχρηματοδοτήσει μία πολύ μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ για μία και μόνη εμφάνιση. «Ο Νότης Σφακιανάκης χωρίς δεύτερη σκέψη αρνήθηκε την πρόταση και επέμεινε στη θέση του να μην επιστρέψει στα καλλιτεχνικά δρώμενα» αναφέρθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ.

Προ ημερών, ο Αντώνης Γούναρης μιλώντας στην εκπομπή Super Kατερίνα είχε πει πως ο Νότης Σφακιανάκης δεν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που παίρνουν πίσω λόγια και αποφάσεις. Ο ίδιος πιστεύει ότι δεν θα επιστρέψει. Θυμήθηκε μάλιστα τα λόγια του καλλιτέχνη, σε ανύποπτο χρόνο, όταν μεσουρανούσε στην ελληνική δισκογραφία. Τότε είχε αναφέρει πως έχει πρόθεση να αποσυρθεί στο απόγειο της καριέρας του.

Ο Νότης Σφακιανάκης έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τα νυχτερινά κέντρα και να αφοσιωθεί στην προσωπική του ζωή.

Πάντως είναι βέβαιο, πως αν κάποια στιγμή αποφασίσει να επιστρέψει, οι θαυμαστές του, θα του δείξουν για ακόμα μια φορά την αγάπη τους.

Πηγή: newsbeast.gr