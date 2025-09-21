Σε τεντωμένο σχοινί η Βαλτική: Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Συνεχίζεται ο διπλωματικός πυρετός έπειτα από την υποτιθέμενη παραβίαση του εναερίου χώρου της χώρας από τη Ρωσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε σήμερα πως, έπειτα από αίτημά του, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την εισβολή τριών ρωσικών αεροπλάνων στον εσθονικό εθνικό εναέριο χώρο, την οποία πάντως οι Ρώσοι διαψεύδουν.

Προχθες, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας επιβεβαίωσε ότι θα ζητήσει διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Το χρονικό της παραβίασης

Τρία καταδιωκτικά αεροπλάνα MiG-31 της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή η Εσθονία και το ΝΑΤΟ.

Η Ιταλία, η οποία έχει αναλάβει στους κόλπους του ΝΑΤΟ αποστολή αστυνόμευσης του ουρανού της Βαλτικής, αλλά επίσης η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροπλάνα για να αναχαιτίσουν τους τρεις εισβολείς.

«Στις 22 Σεπτεμβρίου (...), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη Παρασκευή από τη Ρωσία», σύμφωνα με ανακοίνωση της εσθονικής διπλωματίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας και άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια της συμμετοχής της Εσθονίας στον ΟΗΕ που η χώρα αυτή, μέλος επίσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, ζητάει επισήμως έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη της.

Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να υποβάλει επίσημα ένα ζήτημα στην προσοχή του κύριου οργάνου λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου του Βορείου Ατλαντικού, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα με τους συμμάχους.

Τα μέλη διαβουλεύονται όταν απειλείται «η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια» οποιουδήποτε μέλους.

Δεν πρέπει να συγχέεται με το άρθρο 5, τον ακρογωνιαίο λίθο της συμμαχίας, το οποίο ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ θα θεωρείται πράξη βίας εναντίον όλων των μελών και θα απαιτεί άμεση βοήθεια προς το εν λόγω μέλος.

Η συζήτηση που θα ξεκινήσει βάσει του άρθρου 4 θα μπορούσε «ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια μορφή κοινής απόφασης ή δράσης», σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, αλλά τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την ομοφωνία μεταξύ των μελών.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Allison Hart, δήλωσε ότι το Συμβούλιο του Βορείου Ατλαντικού θα συνέλθει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες.

