«Κλειδί ο Γκριεζμάν για την μεταγραφή του Κριστιάνο στην Ατλέτικο» (pics)

Διακαή πόθο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί η επιθυμία του, να αγωνιστεί στο Champions League της νέας σεζόν.

Αυτό έχει σαν συνέπεια, ο Πορτογάλος άσος να θέλει να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον ίδιο να αναζητά εναγωνίως διέξοδο από τους «κόκκινους διαβόλους», παρότι αυτοί δεν επιθυμούν την αποδέσμευση του. Μια από τις ομάδες, το όνομα της οποίας παίζει αρκετά τα τελευταία 24ωρα σχετικά με την απόκτηση του CR7 είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Παρά το γεγονός, ότι ο πρόεδρος της έτερης ομάδας της Μαδρίτης Ενρίκε Θερέθο έσπευσε να διαψεύσει το σενάριο περί απόκτησης του Κριστιάνο Ρονάλντο, η «Marca» επανέρχεται στο συγκεκριμένο θέμα με νέο ρεπορτάζ, στο οποίο γίνεται λόγος ότι το μέλλον του Αντουάν Γκριεζμάν θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την μεταγραφή ή όχι του Ρονάλντο στην Ατλέτικο.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί πως για να πραγματοποιηθεί η απόκτηση του Πορτογάλου διεθνούς αστέρα από την Ατλέτικο, αυτή θα πρέπει με την σειρά της να παραχωρήσει τον Γκριεζμάν. Ο Γκριεζμάν, ο οποίος είναι δανεικός με οψιόν αγοράς από την Μπαρτσελόνα, δεν επιθυμεί να φύγει από το «Γουάντα Μετροπολιτάνο».

Σε περίπτωση που τελικά ο Κριστιάνο αποκτηθεί από την Ατλέτικο, η μεταγραφή του, όπως όλα δείχνουν θα προκαλέσει μεγάλο σάλο στην ισπανική πρωτεύουσα… Ακόμα κι αν κάποιος παρέβλεπε το γεγονός, ότι ο πρώην παίκτης της Ρεάλ είναι persona non grata στις τάξεις των «κολτσονέρος» φαντάζει δύσκολο να προχωρήσουν στην μεταγραφή του πέντε φορές κατόχου της Χρυσής Μπάλας.

Αρχικά θα πρέπει να αγοράσουν τον Αντουάν Γκριεζμάν και στην συνέχεια να τον πουλήσουν προκειμένου να ελευθερωθεί με τον τρόπο αυτό το μισθολογικό κόστος και να μπορέσουν να αγοράσουν στην συνέχεια τον πρώην άσο των Ρεάλ και Γιουβέντους. Παράλληλα, σε περίπτωση που ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέψει στην La Liga, η Ατλέτικο θα είναι αναγκασμένη να αποχωριστεί ακόμα έναν παίκτη της, που σύμφωνα με τον ισπανική Τύπο είναι ο Αλβάρο Μοράτα.

📰| @marca front cover: “Griezmann is the key for Cristiano” pic.twitter.com/LyV35WS4Fj