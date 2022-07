Όχι, το επόμενο καρέ δεν είναι γκολ: Δεν σκόραρε, αλλά έχασε την ευκαιρία του αιώνα! (vid)

Το παιχνίδι της Βαλούρ με τους Γουόντερερς (1-0) για το πρωτάθλημα του Καναδά, αναμφίβολα θα μείνει στην ιστορία για τη χαμένη ευκαιρία του Γουίλιαμ Άκιο.

Λίγοι θα κρατήσουν το αποτέλεσμα, και αυτό γιατί στην αναμέτρηση σημειώθηκε η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία του αιώνα (χωρίς ίχνος υπερβολής)!

Ο Γουίλιαμ Άκιο αστόχησε προ κενής εστίας πάνω στη γραμμή (κυριολεκτικά) και δεν θα θέλαμε να μάθουμε τις αντιδράσεις των φιλάθλων της ομάδας...

WHAT DID WE JUST WITNESS!? 👀



One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line 💀#FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss