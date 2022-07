Το τρολάρισμα επιβάτη στον Κόντε...γιατί ταξίδεψε με Ryanair (vid)

Ο Ιταλός τεχνικός της Τότεναμ μπορεί να παίρνει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, ως προπονητής των «πετεινών» αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να ταξιδεύει και με πιο οικονομικές αεροπορικές εταιρείες.

Κάπως έτσι μάλλον θα σκέφτηκε, αλλά αυτή η επιλογή του έγινε viral καθώς επιβάτης τον εντόπισε την ώρα της πτήσης, τον μαγνητοσκόπησε και δεν το άφησε ασχολίαστο, γράφοντας: «Ήξερα ότι οι Spurs ήταν "σφιχτοί", αλλά το να αφήνεις τον Κόντε να πετάξει με τη Ryanair είναι τρελό», όπως έγραψε με το tweet του να γίνεται Viral, κάτι που πρόσεξε και η Ryanair.

Η αεροπορική εταιρεία, απάντησε μάλιστα, με ένα tweet: «Τι πιστεύουμε για την Τότεναμ;»

What do we think of Tottenham?🎵 https://t.co/xa06va1vu7