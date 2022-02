VarVarτη αγωνιστική!

Οι οθόνες πήραν φωτιά, ο assistant έγινε πιο σημαντικό από τον διαιτητή στο γήπεδο και η 20η αγωνιστική είχε πολλά μικρά και μεγάλα γεγονότα! Μέχρι και χιονοπόλεμο, γιατί… Ελλάδα είσαι!

#THEgoal

Ήταν το ντέρμπι των φτωχών. Εκείνο που μπορεί να μην συγκεντρώσει την προσοχή πριν την έναρξή του, εκείνο που μπορεί να «παίξει» τελευταίο στις αθλητικές εκπομπές της Κυριακής, αλλά είναι και εκείνο που κρίνει ενίοτε πολλά περισσότερο και από τα αληθινά ντέρμπι. Όπως κι έγινε, δηλαδή, και στην περίπτωσή μας. Το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής ανήκει στον Χοσέ Αλμπέρτο Κάνιας, έτσι για να το έχουν και παρηγοριά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ότι δεν σκόραρε μόνο εναντίον τους. Ο Ισπανός μέσος βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν, με ένα εκπληκτικό σουτ και άνοιξε το σκορ (και το δρόμο για τη νίκη) στην αναμέτρηση του Ιωνικού με τον Ατρόμητο. Για τους λάτρεις της στατιστικής, να σημειώσουμε ότι το προσωπικό του ρεκόρ σε μια σεζόν είναι τρία γκολ και το έχει πετύχει το 2009-10!

# THEtweet

Με τόσα που έχουν δει τα μάτια τους, πώς να μην το παίρνουν ελαφριά την καρδία; Το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη αναλώθηκε περισσότερο σε προσωπική βεντέτα και το χιούμορ δεν ήταν το κυρίαρχο στοιχείο στα tweet, αλλά οι ήττες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού έδωσαν το αλατοπίπερο που περιμένουμε από το κορυφαίο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

#THEprodigalson

Μία των ημερών θα έχουμε και τον Μάριο Σιαμπάνη, που βγήκε από τη ναφθαλίνη για να σώσει τον Άρη, ωστόσο προς το παρόν πώς να μην έχουμε τον Γιώργο Μανούσο; Η τελευταία φορά που είδε γήπεδο ήταν στις 22 Νοεμβρίου και τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Όταν έδωσε ασίστ για το γκολ της Λαμίας και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μην παίξει έκτοτε. Έλειψε συνολικά από 13 ματς της ομάδας του. Και μπήκε στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, λες και δεν έλειψε ποτέ, λες και η αύρα της Λαμίας τού έδωσε και εκείνου δύναμη για να βρει δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και να χαρίσει στην ομάδα του μια υπερπολύτιμη νίκη! Καλύτερα, όμως, να θέσουμε τα συναισθήματά του, με τα δικά του λόγια… «Εμπόδια, ατυχίες, τραυματισμοί. Εκεί που λες πως όλα τελειώνουν... Εκεί έρχεται μια δύναμη που σε σπρώχνει να σηκωθείς και να συνεχίσεις να πολεμάς. Να μάχεσαι, γιατί η ζωή είναι ένας αγώνας και μέσα στο γήπεδο και εκτός! Μην τα παρατάτε. Η ψυχή και η θέληση νικάει πάντα! Θεέ μου σε ευχαριστώ που πάντα είσαι δίπλα μου».

#THEfamily

Υποψήφιοι δύο. Ή μήπως τρεις; Όχι, όχι! Δύο. Ο Αστέρας, ο οποίος κερδίζει με 1-0 συχνότερα απ’ όσο βρέχει στην Τρίπολη και η Λαμία, η οποία σίγουρα είναι Ιχθύς στο ζώδιο και «το 2022 θα είναι η χρονιά σας»! Νικήτρια θα είναι η Λαμία… Το καλό φεγγάρι, που κατά το κλισέ λέμε συνήθως, κρατάει για τη Λαμία σχεδόν 15 μέρες και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει κατορθώσει να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά του κυπέλλου και να βάλει τις βάσεις για την παραμονή της στην κατηγορία, αν δεν την έχει εξασφαλίσει κιόλας! Νίκη επί του Ιωνικού και νίκη επί του ΟΦΗ με 2-1, τρεις λευκές ισοπαλίες με τον Άρη και, φυσικά, η προέκταση της μίας εκ των τριών ισοπαλιών, που ήταν η πρόκριση. Οκτώ μέρες, τέσσερα ματς, και πολύ καλά τα λέει ο Μιχάλης Γρηγορίου.

#THEstar

Τσακωθείτε εσείς για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί και τον Γιασμίν Κούρτιτς και αφήστε εκείνον τον τυπάκο στον Βόλο να κάνει μόνος του παιχνίδι! Στα 30 του χρόνια ήρθε στην Ελλάδα, και στα 31 του πιθανότατα θα πάρει μεταγραφή για μεγαλύτερη ομάδα, αφού η εκτελεστική του δεινότητα αποδεικνύεται καθοριστική για την πορεία του Βόλου. Το πρώτο γκολ που πετυχαίνει απέναντι στην ΑΕΚ είναι δείγμα της μεγάλης κλάσης και ικανότητας που έχει ως ποδοσφαιριστής, ενώ έχει και την ψυχραιμία να ευστοχήσει στο πέναλτι και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Ο Ολλανδός επιθετικός έχει βρει δίχτυα 13 φορές φέτος, πάει σφαίρα για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, ενώ είναι η τρίτη φορά φέτος που σκοράρει δύο φορές στο ίδιο ματς. Είχε προηγηθεί η ίδια επίδοση στο ματς με τον Παναθηναϊκό και με τη Λαμία.

#THEepicfail

Το γεγονός ότι αμφότερες οι γκέλες της αγωνιστικής έγιναν στα ματς του Σαββάτου, τα οποία αμφότερα είχαν ώρα διεξαγωγής την τρίτη μεσημβρινή, κάτι μεταφυσικό πρέπει να μας υποδεικνύει. Κι αν το θέλετε να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, να σας ενημερώσουμε ότι η γκέλα του Φακούντο Σάντσες ήρθε στο 84ο λεπτό στη Λεωφόρο και εκείνη του Μπρους Καμάο ήρθε στο 87ο λεπτό στη Λαμία. Πάνω-κάτω, δηλαδή, στο ίδιο τέταρτο της ώρας. Αμφότεροι είχαν μπει αλλαγή και αμφότερα τα λάθη είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν οι ομάδες τους. Ε, πόσο παραπάνω Κοέλιο θέλετε για σήμερα; Αν θες κάτι πολύ, όλο το σύμπαν γκελάρει για να το αποκτήσεις.

# THEscapegoat

Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Είναι προφανές και ξεκάθαρο ότι ένας προπονητής που ήρθε στις αρχές Ιανουαρίου φταίει για το γεγονός ότι η ομάδα που μέχρι τότε εφτά βαθμούς σε 14 ματς, πήρε μόνο δύο σε πέντε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φταίει το υλικό για το γεγονός ότι έχασε από τον Βόλο και τον Αστέρα εκτός έδρας, απέσπασε λευκές ισοπαλίες από Ολυμπιακό και Άρη και έχασε εύκολα από τον ΟΦΗ, αλλά εντάξει μη σταθούμε και ιδιαίτερα στο γεγονός ότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 19ο λεπτό. Προφανέστατα, λοιπόν, και είναι φυσιολογικό μετά την ήττα στα Γιάννινα (όπου έχουν κερδίσει μόνο τρεις ομάδες), αλλά δε βαριέσαι να απολυθεί ο Μάρκο Γκρότε για να δώσει τη θέση σε ένα φρέσκο πρόσωπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιθανότατα, στον Μπάμπη Τεννέ, ο οποίος θα φέρει ούριο άνεμο και επιθετικό ποδόσφαιρο στη Ριζούπολη.

#THEvideo

Θέλαμε να το παίξουμε ιστορία! Κουλτούρα και δηθενιά: Δείτε πόσο απέχει η επιτυχία από την αποτυχία. Μια ισοπαλία από μια ήττα. Μια κατηγορία από έναν υποβιβασμό, ακόμα-ακόμα… Η ευτυχία του ποδοσφαιριστή από την απογοήτευση. Το πριμ από την κατσάδα. Εντάξει, κάναμε το κομμάτι μας και μπορεί να το δείτε στα δύο βίντεο που ακολουθούν από την αναμέτρηση του Ιωνικού με τον Ατρόμητο και τις δύο ευκαιρίες των φιλοξενούμενων. Κι αφού βυθιστείτε στη φιλοσοφία της στιγμής και στην ποιότητα της ανάλυσης, απολαύστε μετά το ελληνικό ποδόσφαιρο! Χιονοπόλεμος στη Λεωφόρο και διακοπή του ματς. Γιατί όχι;

# THEquote

Τα είπε και ξέσπασε. Τα είπε και τα έβγαλε από μέσα του. Και ποιος του δίνει άδικο; Ποιος είδε ότι το ματς της Λαμίας έχει οριστεί Σάββατο μεσημέρι, έπειτα από βραδινό αγώνα κυπέλλου την Τετάρτη, και δεν απόρησε; Απλά, δεν είναι «μεγάλη» ομάδα για να αρχίσουν οι γκρίνιες και οι πιέσεις για να αλλάξει το πρόγραμμα και η Λαμία – θα έλεγες – πήγαινε καταδικασμένη στο ματς, άδεια από ενέργεια και δυνάμεις. Ότι οι δηλώσεις έγιναν και μετά από νίκη, τις κάνει ακόμα πιο σημαντικές, οπότε ο λόγος τον Μιχάλη Γρηγορίου.

«Χωρίς να με ρωτήσετε κάτι θέλω να κάνω εγώ έναν μονόλογο. Θα ήθελα και εσείς και οι συνάδελφοί σας σε όλη την Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι θα χρειαστείτε και τη βοήθεια με συναδέλφους σας ανά τον κόσμο, από δημοσιογράφους ανά τον κόσμο, να μου πείτε όποτε μπορέσετε και εάν μπορέσετε εάν υπάρχει ομάδα παγκοσμίως από τη Μποτσουάνα μέχρι τη Premier League που να έχει παίξει 4,5 αγώνες σε 8,5 ημέρες. Εάν υπάρχει γιατί πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν είναι ειρωνικό. Εάν υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ομάδα που να έχει παίξει 4,5 παιχνίδια σε 8,5 ημέρες θα ήθελα. Να κάνω μία ιδιαίτερη επισήμανση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει δόλος. Μην πάει εκεί το μυαλό. Και αυτό είναι που με στενοχωρεί. Ότι δεν υπάρχει δόλος.

Ανοργανωσιά, ανικανότητα, τι να πω... Να τα πω όλα. Δεν ξέρω πως βγαίνει το πρόγραμμα. Για όλες τις ομάδες μιλάω. Δεν μιλάω μόνο για τη Λαμία. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση. Έχουν γίνει για όλες τις ομάδες. Έχουν γίνει για τις μεγάλες ομάδες. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Τα λέω όλα αυτά μετά από νίκη και όχι μετά από ήττα με αγανάκτηση. Γιατί είναι απαγορευτικό για τα παιδιά. Ο Τζανετόπουλος έχει 2 ημέρες 40 πυρετό. Εάν έχει και αύριο θα πρέπει να νοσηλευτεί. Άλλα δύο παιδιά έχουν πρόβλημα. Και ο Ταϊρόν είχε πυρετό. Και ο Γκόλεμιτς είχε πυρετό. Πέφτει το ανοσοποιητικό. Είναι απάνθρωπο για ποδοσφαιριστές αυτό. Για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν μιλάω της Λαμίας, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Παναιτωλικού και του ΟΦΗ. Να παίζουν με την υγεία τους. Το λέω τώρα για να υπάρχει η πρόληψη. Όταν συμβεί το μοιραίο, μετά θα συγκληθούν επιτροπές για να δουν τι έχει γίνει με την καρδιά τους και με όλα».

#THEpicture

«Near, far, wherever you are, I believe that my heart will go on»…

«Promise me you'll survive. That you won't give up, no matter what happens, no matter how hopeless. Promise me now, Rose, and never let go of that promise».

«I promise».

#THEpoll

Η ΑΕΚ ξανά στα λημέρια μας… Η καλή, ασυνεπής, απρόβλεπτη, αυτοκαταστροφική και εσωστρεφής ΑΕΚ επιστρέφει. Μετά από τη νέα γκέλα με τον Βόλο, το θέμα προπονητή συζητιέται έντονα και η ερώτηση είναι προφανής.

Πιστεύετε ότι είναι ευθύνη αποκλειστικά του Αργύρη Γιαννίκη, η εικόνα που δείχνει η ΑΕΚ στα εντός έδρας ματς και οι τρεις συνεχόμενες εντός έδρας ήττες;