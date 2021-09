Κουτσιανικούλης – Γιαννιώτας στο SDNA για το ντέρμπι της Τούμπας

Οι δύο ποδοσφαιριστές με προϋπηρεσία σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα, βάζουν στο…μικροσκόπιο και καταθέτουν το προσωπικό τους report για τη μάχη των δύο Δικεφάλων.

Ώρα για ντέρμπι. Το αποψινό…ραντεβού του οικοδεσπότη ΠΑΟΚ και της φιλοξενούμενης ΑΕΚ στην Τούμπα, δεσπόζει στην ατζέντα της 4ης αγωνιστικής στη Super League κι όπως είναι λογικό συγκεντρώνει τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας.

Έπειτα από το «πρόγευμα» των τριών πρώτων αγωνιστικών, προχωράμε και στο «κυρίως πιάτο» με τα λεγόμενα εμπορικά παιχνίδια, ή αλλιώς τα μεγάλα ντέρμπι.

Το SDNA με φόντο το σπουδαίο παιχνίδι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, ζήτησε και πήρε τα reports δύο παικτών οι οποίοι στο παρελθόν έχουν φορέσει τη φανέλα των δύο ομάδων.

Ο Βασίλης Κουτσιανικούλης υπήρξε το καλοκαίρι του 2009 το πιο ηχηρό μεταγραφικό deal του ΠΑΟΚ και αγωνίστηκε για μια διετία (2009-11) στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

By the way, το φετινό καλοκαίρι μεταπήδησε στην Αναγέννηση Καρδίτσας κι…αντάμωσε με τον άλλοτε συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, Κλάους Αθανασιάδη.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας κυκλοφορούσε με τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2018-19, ενώ έπειτα από την καλοκαιρινή λύση της συνεργασίας του με τον Απόλλωνα Λεμεσού βρίσκεται σε αναζήτηση νέου κλαμπ.

Κουτσιανικούλης και Γιαννιώτας κατέθεσαν τα προσωπικά τους reports για το ντέρμπι των δύο Δικεφάλων στην Τούμπα.

- Για την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων κι αν υπάρχει φαβορί:

Β.Κ.: «Είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν κι είναι νωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα. Σίγουρα οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες και χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες τους.

Προσωπικά θεωρώ πως δεν χωρούν προγνωστικά, δεν υπάρχει φαβορί κι όλα είναι ανοιχτά».

Γ.Γ.: « Και οι δύο παρουσιάζονται κάπως νευρικοί στο ξεκίνημα της χρονιάς και ψάχνουν τα πατήματά τους.

Η ΑΕΚ ενισχύθηκε σημαντικά και δείχνει καλύτερη από πέρυσι, ενώ ο ΠΑΟΚ θα έλεγα πως κινείται πάνω – κάτω στο ίδιο επίπεδο τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Πρόκειται για ένα κλασικό ντέρμπι στο οποίο δεν χωρούν προβλέψεις κι είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα».

- Για τα σημεία που θα κρίνουν την έκβαση του ντέρμπι:

Β.Κ.: «Όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη και παρουσιαστεί λιγότερο νευρική θα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Μεγάλο ρόλο φυσικά θα παίξει η ψυχραιμία σε κρίσιμα σημεία τους ματς και η πειθαρχία».

Γ.Γ.: «Όποιος υπηρετήσει καλύτερα το πλάνο του προπονητή θα έχει το προβάδισμα. Οι ομάδες παρά τις νίκες τους στα τελευταία παιχνίδια δεν δείχνουν να είναι σε ιδιαίτερα καλό…φεγγάρι.

Όποιος παρουσιαστεί καλύτερος και κάνει τα λιγότερα λάθη θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βγει νικητής».

- Για τους παίκτες – «κλειδιά» που αποτελούν βαρόμετρο για την απόδοση των δύο ομάδων:

Β.Κ.: «Σε κάτι τέτοια παιχνίδια ασφαλώς και παίζει ρόλο η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, ωστόσο εκείνο που μετράει πάνω απ΄όλα είναι η σωστή ομαδική λειτουργία κι όχι οι ατομικές εξάρσεις των παικτών».

Γ.Γ.: «Και οι δύο ομάδες διαθέτουν στο ρόστερ τους σπουδαίους παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα οι οποίοι μπορούν με μια ενέργειά τους να αλλάξουν τις ισορροπίες του αγώνα.

Στα ντέρμπι πολλά κρίνονται στη θέληση των παικτών και στο πόσο…γυαλισμένο είναι το μάτι τους για τη νίκη»

- Για τη μάχη των δύο πάγκων (Λουτσέσκου Vs Μιλόγεβιτς):

Β.Κ.: : «Ο Λουτσέσκου στη δεύτερη θητεία στον ΠΑΟΚ ξέρει πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα. Σε ένα ντέρμπι μέσα στην Τούμπα είναι λογικό να θέλει περισσότερο τη νίκη.

Από την πλευρά του ο Μιλόγεβιτς θα ζήσει το πρώτο του ντέρμπι ως προπονητής στην ΑΕΚ, σε μια περίοδο όπου η ομάδα του ψάχνει τα πατήματά της και θέλει τη νίκη που θα της δώσει ώθηση εν όψει της συνέχειας».

Γ.Γ. «Πρόκειται για δύο πολύ καλούς προπονητές και σίγουρα και η μεταξύ τους κόντρα από τους πάγκους εμπεριέχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Λουτσέσκου έχει μεγαλύτερη εμπειρία από ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας δουλέψει και πιο παλιά στον ΠΑΟΚ κι αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτημα για τον ίδιο και την ομάδα του».

- Για την παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ στις εξέδρες και το ρόλο που θα παίξει η έδρα:

Β.Κ. : «Ο κόσμος παίζει ρόλο στα πρώτα 10-15 λεπτά. Μετά χάνεται σταδιακά η δυναμική που προσφέρει στη γηπεδούχο ομάδα, οι παίκτες είναι πιο συγκεντρωμένοι και δεν κοιτάνε γύρω – γύρω».

Γ.Γ.: «Σίγουρα θα παίξει ρόλο και θα είναι ένα βαρόμετρο. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα βοηθήσουν την ομάδα τους και θα της δώσουν μια ξεχωριστή ώθηση».