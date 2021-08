Παναθηναϊκός: Σε ανοιχτή γραμμή με («επταψήφιο») εξτρέμ... by Argentina!

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον πλάγιο μεσοεπιθετικό που…γυάλισε στο «τριφύλλι» και κυκλοφορεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ανεβάζει ταχύτητα ο Παναθηναϊκός στην τελική ευθεία της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Έπειτα από τη συμφωνία με την Χρόνινγκεν για το δανεισμό του Ράμον Λούνκβιστ, οι «πράσινοι» πατάνε…γκάζι για τα επόμενα «χτυπήματα».

Η ενίσχυση στην θέση του αριστερού εξτρέμ βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του SDNA από Αργεντινή μεριά, το «τριφύλλι» έχει κάνει focus τα τελευταία 24ώρα στην περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που προέρχεται από κλαμπ που διατηρεί το…χαρτοφυλάκιο του στη «χώρα του τάνγκο».

Μάλιστα και για να είμαστε πιο ακριβείς, όχι μόνο έχει κεντράρει, αλλά «σκαλίζει» (κάτω από απόλυτη μυστικότητα) και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προοπτική της απόκτησής του συγκεκριμένου πλάγιου μεσοεπιθετικού που κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και διατηρεί ανοιχτή γραμμή μαζί του.

By the way, μπορεί στο ρεπορτάζ που διαβάζετε να μην «παίζουν» ονόματα και…διευθύνσεις, ωστόσο κι έτσι για την ιστορία, να θυμήσουμε πως και στις 27 Ιουλίου είχε συμβεί κάτι ανάλογο: τότε το SDNA έγραψε αποκλειστικά για τον στόπερ με…άρωμα Κροατίας στον οποίο κατέληξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και πριν αλέκτορα φωνήσαι «έσκασε» η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Κροάτη στόπερ, Ζβόνιμιρ Σάρλια.

Λέτε να συμβεί ξανά το ίδιο (και) με τον εξτρέμ...by Argentina; Ίδωμεν…