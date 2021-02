Ο θεωρητικός του ποδοσφαίρου που θέλει να δει τον Τζόλη στον Ολυμπιακό

Όχι δεν είναι τρολάρισμα είναι πραγματικότητα. Βρέθηκε άνθρωπος να προτείνει μεταγραφή του Τζόλη στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Αυλακιώτης έχει τις λεπτομέρειες.

Πριν από λίγες μέρες φίλοι μου ένα από τα πιο φωτεινά μαλλιά της χώρας, ο Μανώλης Γαβαθιώτης, με ένα άρθρο- τομή στα δημοσιογραφικά χρονικά πρότεινε στον Θοδωρή Ζαγοράκη τους συνεργάτες του στην ΕΠΟ. Μιλάμε για τη dream team της οδού Ευελπίδων. Ονόματα βαριά σαν ιστορία που τους βλέπει η συμμορία και κυματίζει μεσίστια η παράγκα της:

«ΚΑΙ εδώ, ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΩ τον οποιονδήποτε, είτε ΑΡΔοΜΜΕμέ, είτε παραγοντικό λαμόγιο να με διορθώσει : * ΥΠΑΡΧΕΙ άνθρωπος στον περίγυρο του ελληνικού ποδοσφαίρου πού να γνωρίζει και να μπορεί να ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ τις πλουσιότατες γνώσεις του καλύτερα από τον Παυσανία Παπανικολάου, επί σειράν δεκαετιών διοικητικού στελέχους της Επο;». Λουτρό αλήθειας.

Καταρχάς με τέτοιο όνομα θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει στο πεντάγραμμο δίπλα στον πρόεδρο, όπως ο Κουδούνας στο «Πιο λαμπρό αστέρι». Φανταστείτε δίσκο με στιχουργό Βαγγέλη και ερμηνευτή Παυσανία. Θα γινόταν τρεις φορές τσιμεντένιος μέχρι να πεις «αθώος».

Και δεν είναι μόνο αυτό φίλοι μου. Το όνομα του έχει μπει στο μνημείο των πεσόντων επενδυτών της ΕΠΟ από τας κατοχικάς δυνάμεις των εξυγιαντών. Γι’ αυτό και η επιστροφή του θα σηματοδοτήσει και την μεγάλη επιστροφή των Κυριακών των επενδύσεων, του 50%- 50% και των αγώνων που ήταν πιο καθαροί και λαμπεροί και απ’ την φαλάκρα του Βασίλη Τζαλακώστα.

Και ο Γαβαθιώτης δεν σταματάει εδώ. Έχει και καλύτερη πρόταση για τον Θοδωρή Ζαγοράκη: «* ΥΠΑΡΧΕΙ κάποιος πού να γνωρίζει και να μπορεί να προσφέρει διοικητικό και επιτελικό έργο στην Επο, περισσότερο από τον Χρήστο Υφαντή, παλιό δημοσιογράφο, επίσης επί σειράν δεκαετιών διοικητικό στέλεχος της Επο και ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ του ποδοσφαίρου (...)». Ένας αληθινός φιλόσοφος του ποδοσφαίρου ένας στοχαστής που έκανε καριέρα όταν κατάλαβε ότι η αλήθεια κρύβεται στους Sex Pistols και η επένδυση στη Σπάθειο ρήση: «Ο Ολυμπιακός και το Αιγάλεω να κερδάνε και όλοι οι άλλοι να πα να εξυγιανθούν». Η επιστροφή του Υφαντή στην ΕΠΟ πρέπει να στηριχτεί από όλα τα κόμματα και απ’ όλες τις ομάδες φίλοι μου γιατί θα εκτοξεύσει το ΑΕΠ της χώρας. Αν ξαναμοιράσει τους μισθούς που έδινε επί Σαρρή και Γκιρτζίκη όταν έλυνε και έδενε με τον Παυσανία θα ξεπεράσουμε την κρίση σε ένα μήνα. Μισθό Σαλαγκούδη στο Survivor θα ‘χει ο τελευταίος υπάλληλος της ΕΠΟ.

Η χώρα και ο χώρος χρειάζονται τέτοια λαμπρά μυαλά σαν τον Υφαντή φίλοι μου, ο οποίος έπεισε και τους τελευταίους άπιστους Θωμάδες ότι το ποδοσφαιρικό IQ του ξεπερνάει τις έδρες που πήραν οι οικολόγοι πράσινοι στις εκλογές με μια ρηξικέλευθη πρόταση που κατέθεσε στο fws.gr. Να πάει ο Τζόλης στον Ολυμπιακό:

«Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μια ανάλογη εξέλιξη είναι πολύ δύσκολο να προκύψει. Μην γελιόμαστε τώρα. Καλώς ή κακώς ο “Δικέφαλος” είναι σε φάση υποχώρησης, αγωνιστικά μοιάζει χαμένος στο διάστημα, ο προπονητής του “καταγγέλλεται” ως οδηγός χωρίς δίπλωμα που χρειάζεται συνεπιβάτη με δίπλωμα για να οδηγήσει, διοικητικά θυμίζει Αετό Πανωράχης και σε επίπεδο ανταγωνισμού ίσα που βγάζει το κεφάλι του έξω από το νερό. Τίποτε από όσα σήμερα (και στο προβλεπόμενο κοντινό μέλλον) χαρακτηρίζουν τον “Δικέφαλο” δεν είναι σε θέση να διεγείρει και να οργανώσει την επιθυμία του νεαρού να γίνει ένας κανονικός ποδοσφαιριστής, αντίθετα όλα τον οδηγούν να μετατραπεί σε ένα αποτυχημένο οπαδό που θα κλαίει για το χαραμισμένο στις ονειροπολήσεις ταλέντο του». Επιτέλους ένας δημοσιογράφος που τα βλέπει όλα πιο αντικειμενικά και αχρωμάτιστα και απ’ τον Κώστα- Τσέλσι.

Δεν χρειάζεται να διαβάσεις κάτι άλλο για να καταλάβεις ότι η πρόταση Γαβαθιώτη για επιστροφή του στην ΕΠΟ πρέπει να γίνει δεκτή χθες. Αν διοικεί με την ίδια αντικειμενικότητα που γράφει θα φωταγωγηθούν τα πακιστανικά τηλέφωνα απ’ τη χαρά τους.

Να, δείτε πόσο σκληρός και άτεγκτος είναι και με τον Ολυμπιακό. Τέτοιο σφυροκόπημα ούτε απ’ τον «Γαύρο» δεν έχει δεχτεί ο πρόεδρος. Έφτασε το μαχαίρι στο κόκκαλο: «Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, σφύζει (είτε αρέσει, είτε όχι) από αγωνιστική και ποδοσφαιρική υγεία. Έχει κανονική (και ισχυρότατη) διοίκηση, εξαιρετική επάρκεια στελεχών πρώτης γραμμής με ευρωπαϊκές παραστάσεις και άριστες σχέσεις με όλη την φάρα των μεγαλομανατζαραίων. Έχει αποκτήσει ένα μοναδικό στην Ελλάδα now how να αυξάνει σε υπερθετικό βαθμό την αξία των ποδοσφαιριστών του στο χρηματιστήριο, αφού πρώτα έχει δουλέψει κι έχει απογειώσει το ταλέντο τους». Επιτέλους βρέθηκε ένας σοβαρός αναλυτής να αναγνωρίσει δημόσια ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει το know how να «καθαρίζει» την αξία των παικτών του πιο πολύ απ’ ό,τι το skip τις άσπρες φανέλες, Μινέρβα.

Πουλίδο παίρνει με 3 χιλιάρικα και με 10 Γκιρτζίκεια πέναλτι και μια συστατική επιστολή ότι σε 15 χρόνια που θα είναι στο άνθος της ηλικίας του θα επιστρέψει στον Άρη, κλείνει μεταγραφή με 20 μύρια στην Τσίβας.

Γι’ αυτό φίλοι μου ο κορυφαίος θεωρητικός του ποδοσφαίρου θέλει να δει τον Τζόλη στον Ολυμπιακό: «Τι λέτε λοιπόν; Τόλμη χρειάζεται και ψυχρή επενδυτική απόφαση. Ο Ολυμπιακός είναι το ασφαλέστερο μονοπάτι στο δρόμο για την καταξίωση και την εκτόξευση του νεαρού επιθετικού». Αμαρτία να μην κλωνοποιείται τέτοιο τέρας ευφυΐας.

Υπήρχε η σκέψη για το καλό της ανθρωπότητας να γράφει σε δυο site για να πολλαπλασιαστεί η γνώση. Σε ένα με το κανονικό του όνομα και στο δεύτερο με το μικρό του αγαπημένου του στιχουργού, αλλά δυστυχώς υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες. Θα τον κατήγγειλε η Μαρούπα για πολυιδιοκτησία ευφυΐας και θα αφαιρούσε 12 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Και ένας θεωρητικός του ποδοσφαίρου που επιθυμεί το καλό του αθλήματος και όχι του προέδρου δεν θα το επέτρεπε ποτέ αυτό. Μμμμμμμμ.