Τον είπαν... φαινόμενο και υπήρχε λόγος: ήταν ο καλύτερος από όλους (pics, vids)

Φαινόμενο: κάθε γεγονός, διεργασία, μεταβολή που παρατηρεί ο άνθρωπος στο φυσικό ή το κοινωνικό περιβάλλον ή τις ψυχοπνευματικές του εκδηλώσεις. Κάτι το ασυνήθιστο, το εξαιρετικό. Μην κοιτάξετε σε λεξικό. Το βρήκαμε μέσα στο γήπεδο: ο Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο ντε Λίμα.

Ήταν 22 Σεπτεμβρίου 1976. Η Σόνια ντος Σάντος Μπαράτα, σερβιτόρα σε πιτσαρία, φέρνει στον κόσμο το τρίτο παιδί της με τον Νέλιο Ναζάριο ντε Λίμα, υπάλληλο σε τηλεφωνική εταιρεία. Οι γονείς του αποφάσισαν να τον ονομάσουν Ρονάλντο καθώς Ρονάλντο ήταν το όνομα του γιατρού που ξεγέννησε την Σόνια!

Η οικογένεια ζει σε μια φτωχή γειτονιά του Ρίο και ο μικρός Νταντάντο, όπως τον φώναζε ο αδερφός του όταν ήταν μικροί, έχει δύο επιλογές μεγαλώνοντας: να ασχοληθεί με τον χορό, τον οποίο λατρεύει η μητέρα του ή με το ποδόσφαιρο για να πραγματοποιήσει το όνειρό του μπαμπά του.

Θα καταλήξει στο δεύτερο. Πρώτα στην αλάνα, μετά στη σάλα. Στα 13 του θα πάει στην Σάο Κριστοβάο, στην οποία θα μείνει τρία χρόνια. Και τότε η… μοίρα παραλίγο να τον φέρει στην Ελλάδα και στην Καλαμάτα! Ο τότε πρόεδρος της ελληνικής ομάδας, Σταύρος Παπαδόπουλος, έψαχνε για… κελεπούρια στην Βραζιλία. Ο Τέλε Σαντάνα θα του μιλήσει για έναν πιτσιρικά, ο οποίος στα τρία χρόνια που είχε παίξει στα τσικό της Σάο Κριστοβάο έκανε θαύματα. Ο Παπαδόπουλος δεν θα πειστεί, δεν μπορεί να δώσει 50.000 δολάρια για έναν 15χρονο και έτσι ο Ρονάλντο αντί για την Καλαμάτα θα καταλήξει για δοκιμή στην ομάδα που λάτρευε από μικρό παιδί, τη Φλαμένγκο.

Αρέσει στους υπεύθυνους της ομάδας, αλλά τελικά δεν θα αποκτηθεί. Το γήπεδο της Φλαμένγκο είναι μακριά από το σπίτι του, οι γονείς του δεν μπορούν να του πληρώνουν εισιτήρια για να πηγαίνει κάθε μέρα στις προπονήσεις και έτσι το όνειρο δεν θα γίνει πραγματικότητα. Θα βρεθεί τότε η Κρουζέιρο και πια στα 17 του ο Βραζιλιάνος θα γίνει επαγγελματίας. Με τα 30.000 δολάρια που έλαβε από τον σύλλογο του Μπέλο Οριζόντε πήρε το πρώτο αυτοκίνητό του και ένα καλύτερο σπίτι στη μητέρα του, η οποία έχει πια αποφασίσει να παρατήσει τον άνδρα της, ο οποίος έχει προβλήματα αλκοολισμού. Παίζει σε 60 παιχνίδια και σημειώνει 58 γκολ!

Ο Φρανκ Άρνεσεν (ναι, ο πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ) τον είδε αρχικά σε βιντεο. Κατόπιν ταξίδεψε στη Βραζιλία για να τον παρακολουθήσει από κοντά. Και τελικά έπεισε την διοίκηση της Αϊντχόφεν ότι αξίζει να αγοράσουν, το καλοκαίρι του 1994, αυτόν τον 18χρονο νεαρό και να τον πάρουν στην Ευρώπη. Ο Ρονάλντο είναι διστακτικός, θα χρειαστεί να επιστρατευτεί ο Ρομάριο για να τον πείσει.

Χρειάστηκε δύο χρόνια στον ολλανδικό σύλλογο για να κάνει τους πάντες να παραμιλούν. Κι ας χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο την δεύτερη σεζόν λόγω προβλήματος στο γόνατο. Σημειώνει 30 γκολ την πρώτη χρονιά και 12 τέρματα σε 13 εμφανίσεις στη δεύτερη. Στα είκοσί του είναι ήδη ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου από την FIFA.

Μετά τα… θαύματα που έκανε στο «Φίλιπς Στάντιον», μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες τον πολιορκούν. Η Μπαρτσελόνα θα κερδίσει τη μάχη. Ο Ρονάλντο, με ξυρισμένο το κεφάλι του, θα μετακομίσει στη Βαρκελώνη για να κάνει και εκεί τα… μαγικά του. Σε μια σεζόν, οι Καταλανοί κάνουν απόσβεση των περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ που έδωσαν για να τον αποκτήσουν.

Σε 49 παιχνίδια ο Βραζιάνος πετυχαίνει 47 γκολ και η ομάδα κατακτά χάρη σε δικό του τέρμα το Κύπελλο Κυπελλούχων. Μπορεί να σκόραρε με πέναλτι στον τελικό κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Κομποστέλα, όταν πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, άντεξε στο συνεχές τράβηγμα της φανέλας και τις κλωτσιές των αντιπάλων και πλάσαρε με ακρίβεια στη δεξιά γωνία ήταν η κορυφαία στιγμή του με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Ο Ρονάλντο είναι πια ένας σούπερ σταρ της μπάλας. Έχει βγάλει τα σιδεράκια καθώς τα δόντια του έχουν πια ισιώσει (κι ας έλεγε ότι δεν το έκανε για να έχει μεγαλύτερη πέραση στις γυναίκες), υπογράφει συμβόλαιο εκατομμυρίων με εταιρεία αθλητικών ειδών, είναι περιζήτητος από τις διαφημιστικές εταιρείες, συστήνει στον κόσμο την… Ροναλντίνια του, τη Σουζάνα Βέρνερ, και οι παπαράτσι τους κυνηγούν σε κάθε έξοδό τους. Είναι πια ένα… φαινόμενο εντός και εκτός γηπέδων. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στον κόσμο, ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη.

Το καλοκαίρι του 1997, είναι η σειρά της Ίντερ να σπάσει το μεταγραφικό ρεκόρ, και πάλι για τα… πόδια του Ρονάλντο. Το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ φέρνει το «φαινόμενο» στους «νερατζούρι». Με την Ίντερ ο Ρονάλντο κατακτά ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Κύπελλο UEFA, στην πρώτη του σεζόν στο «Μεάτσα».

Στις 21 Νοεμβρίου του 1999 τραυματίζεται στο γόνατο στο παιχνίδι της Ίντερ με τη Λέτσε. Το πόδι του κολλά στο χώμα, το γόνατο γυρίζει. Ρήξη τένοντα η διάγνωση, ακολουθεί επέμβαση. Θα επιστρέψει στις 12 Απριλίου του 2000 στον πρώτο τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας κόντρα στη Λάτσιο. Μπαίνει ως αλλαγή του Άντριαν Μούτου. Επτά λεπτά μετά θα προσπαθήσει να κάνει την αγαπημένη του προσποίηση. Το ταλαιπωρημένο γόνατό του δεν θα αντέξει. Καταρρέει, πέφτει κάτω. Κλαίει, ουρλιάζει. Η εικόνα του κάνει το γύρο του κόσμου. Νέα επέμβαση και αποθεραπεία για τους επόμενους 24 μήνες. Επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.

Το «φαινόμενο» θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του Μουντιάλ με την «σελεσάο». Θα πετύχει δύο γκολ στον τελικό με τη Γερμανία και θα βάλει τη δική του σφραγίδα σε μια ακόμα χρυσή σελίδα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Θα είναι το δεύτερο Μουντιάλ για τον ίδιο, καθώς στα 17 του ήταν στην αποστολή της Βραζιλίας στα γήπεδα των ΗΠΑ το 1994, χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ωστόσο ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 αυτό που αποτελεί όχι μόνο κεφάλαιο ιδιαίτερο στην καριέρα του, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο μόνο του. Οδηγεί την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στον τελικό κόντρα στην οικοδέσποινα Γαλλία και όλοι περιμένουν το «φαινόμενο» να την ανεβάζει στην κορυφή του κόσμου. Λίγες ώρες πριν από τον τελικό υπέστη επιληπτική κρίση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

«Ο Ρονάλντο πεθαίνει. Εντμούντο, Ντορίβα, τρέξτε» άρχισε να φωνάζει ο Ρομπέρτο Κάρλος, συγκάτοικός του στο δωμάτιο. «Έτρεξα και είδα τον Ρονάλντο σε τρομακτική κατάσταση. Έτρεμε, χτυπούσε τα χέρια του με τα πόδια του και έβγαζε αφρούς από το στόμα. Έκανε έναν παράξενο ήχο, σαν να ήθελε να αναπνεύσει, αλλά να μην μπορεί. Ο Σαμπάιο τον έπιασε γερά και του κράτησε τη γλώσσα. Μετά από ένα δευτερόλεπτο ήρθαν οι γιατροί» θυμάται ο Εντμούντο. Ο Ζαγκάλο αποφασίζει να τον ξεκινήσει βασικό, αλλά ο Ρονάλντο αντέχει μόνο μισή ώρα και γίνεται αλλαγή.

Το καλοκαίρι του 2002, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Ρονάλντο την τελευταία μέρα των μεταγραφών, πέντε λεπτά πριν εκπνεύσει η προθεσμία. Θα είναι ένα ακόμα αστέρι στους… γκαλάκτικος της «βασίλισσας», που έδωσε 47 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Δεν ήθελε να μείνει στην Ίντερ του Έκτορ Ραούλ Κούπερ.

Συμφώνησε με τους Μαδριλένους ακόμα και να μην πληρώνεται σε περίπτωση που τραυματιστεί. Αρκεί να έφευγε μακριά από τον Αργεντινό προπονητή. Για τέσσερα χρόνια αποτελεί τη βασική αιχμή του δόρατος των «μερένχες» με 82 τέρματα, ωστόσο την τελευταία του σεζόν στο «Μπερναμπέου» (2006-2007) ένα νέο πρόβλημα τραυματισμού και η παρουσία του Ρουντ φαν Νίστελροϊ τον βάζουν στο περιθώριο. Το χατ τρικ του απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Τσάμπιονς Λιγκ αποτελεί μοναδικό ρεκόρ. «Δεν ήξερα πως το δικό μου χατ τρικ ενέπνευσε τον Αμπράμοβιτς να ασχοληθεί με τη μπάλα. Το χατ τρικ στο Ολντ Τράφορντ ήταν μια τεράστια βραδιά για μένα».

Ακολούθησε ένας χρόνος στη Μίλαν. Προδοσία; «Ποτέ δεν ζήτησαν να φύγω από την Ιντερ, αναγκάστηκα να φύγω, ήταν επιλογή τους, γι' αυτό και δεν είχα πρόβλημα να παίξω στη Μίλαν. Δεν αισθάνθηκα άσχημα που γύρισα στο Μιλάνο, αλλά για άλλη ομάδα» απάντησε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, δύο σεζόν στην Κορίνθιανς θα είναι ο επίλογος της ποδοσφαιρικής καριέρας του. Το Μάρτιο του 2009, μάλιστα, λίγες ημέρες μετά το ντεμπούτο του με την Κορίνθιανς, αρχίζει ο... πόλεμος με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία διαθέσει προς πώληση στις μπουτίκ της μπλουζάκια με την επιγραφή «Τhere is only one Ronaldο» («Υπάρχει μόνο ένας Ρονάλντο»).

Ο βραζιλιάνικος σύλλογος απαντά με ένα μπλουζάκι το οποίο αναφέρει στα αγγλικά και τα βραζιλιάνικα: «Υπάρχει μόνο ένας Ρονάλντο που σκόραρε 3 γκολ κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ, κέρδισε 3 φορές το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της FIFIA, κέρδισε 2 Παγκόσμια Κύπελλα, είναι ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων και είχε 3 αναπάντεχες επιστροφές».

Το είπε και ο Κακά στον αποχαιρετισμό του… «Ρονάλντο, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για τη Βραζιλία και για τους χιλιάδες κόσμου σε όλον τον κόσμο. Είσαι ένα παράδειγμα! Είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να πω ότι αγωνίστηκα με έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Είσαι και θα είσαι πάντα το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ».

Το είπε ο Ζινεντίν Ζιντάν: «Ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος επιθετικός του αιώνα».

Το είπε ο Φραντς Μπέκενμπαουερ: «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να σταματήσεις τον Ρονάλντο. Δεν πρέπει να τον αφήσεις να πάρει τη μπάλα».

Το είπε ο Ζοζέ Μουρίνιο: «Eίναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω δει στη ζωή μου. Βέβαια, θυμάμαι την εποχή του Πελέ, αλλά αυτή είναι μακριά απο εμένα γιατί είμαι ακόμα νέος. Δεν έχω λοιπόν αμφιβολίες,ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχουν δει τα μάτια μου».

Το είπε ο Γκερντ Μίλερ: «Είμαι υπερήφανος που ήταν αυτός που έσπασε το ρεκόρ μου στα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο».