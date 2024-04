Προελαύνει και στη Μαδρίτη η Σάκκαρη (vid)

Δείχνοντας το... γνωστό πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (No.6) επικράτησε με 6-1, 6-3 σε μόλις 63 λεπτά της 31χρονης Αμερικανίδας (Νο.33), που ταξίδεψε στη Μαδρίτη μετά τον τίτλο στο Ρουέν και μετρούσε επτά σερί νίκες. Θα παλέψει τη Δευτέρα (29/4) για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα στη νικήτρια του αγώνα Χαντάτζ-Ναβάρο.

Η Μαρία μπήκε φουλ επιθετικά στον αγώνα και... πήρε παραμάζωμα την αντίπαλό της, όμως το ματς έγινε πιο αμφίρροπο στο δεύτερο σετ και η Στίβενς πάλεψε για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της νίκης. Όμως, κάτι τα λάθη της, κάτι η αποφασιστικότητα της Μαρίας και σύντομα όλα τελείωσαν για τη νικήτρια του US Open 2017.

H Σάκκαρη πέτυχε το πρώτο της μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (3-1) και από εκεί και πέρα δεν άφησε τη Στίβενς να πάρει ούτε ανάσα, με αποτέλεσμα να φτάσει πολύ άνετα και σε μόλις 28 λεπτά στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπέπεσε σε μόλις 4 αβίαστα λάθη (στο σύνολο είχε 15).

Σημείωσε μπρέικ και στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου, ωστόσο η Στίβενς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αμέσως μετά και ισοφάρισε σε 1-1. Η ισορροπία διατηρήθηκε για λίγα λεπτά, μέχρι να... πατήσει γκάζι η Μαρία στο έβδομο γκέιμ και να σφραγίσει την πρόκριση όταν σέρβιρε υπό πίεση η Αμερικανίδα στο 5-3.

Ήταν άλλη μια εμφάνιση-απόδειξη της φοβερής φόρμας της Μαρίας, αλλά και της εξαιρετικής συνεργασίας με τον Ντέιβιντ Γουίτ. Με τον Αμερικανό στο πλευρό της η 28χρονη τενίστρια έχει έναν τελικό, έναν, προημιτελικό και έναν ημιτελικό back to back!

The force is strong ⚡️@mariasakkari overcomes Stephens to reach the Round of 16 in Madrid.#MMOPEN pic.twitter.com/36K2RpBXGi