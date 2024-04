Νέες δηλώσεις του Κιν για Χάαλαντ: «Βελτιώθηκε σε παίκτη δεύτερης κατηγορίας» (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να αποδράσει με το «τρίποντο» από το Νότιγχαμ κερδίζοντας με 2-0 τη Φόρεστ, αποτέλεσμα που τη φέρνει ένα βαθμό μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει ωστόσο ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με δική του ατομική ενέργεια και όμορφο τεχνικό τελείωμα ήταν εκείνος που έκανε το 2-0 και σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του. Ο θρυλικός πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, ο οποίος σίγουρα δεν είναι μεγάλος θαυμαστής του Σκαδιναβού επιθετικού, σε συνέχεια των «σκληρών» σχολίων που είχε κάνει για την απόδοση του 23χρονο σταρ, προχώρησε σε νέες, σίγουρα πιο... κολακευτικές δηλώσεις.

«Έμοιαζε πολύ με παίκτη της Championship, έχει βελτιωθεί πολύ», είπε αρχικά αστειευόμενος, «σκορπώντας» τα γέλια στο πλατό της εκπομπής, ενώ συνέχισε μιλώντας με σοβαρότητα αυτή τη φορά. «Είναι απολύτως εκπληκτικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητά του όσον αφορά το τελείωμά του.Όταν ξεκινάει, θέλει να έχει άμεσο αντίκτυπο στο παιχνίδι και όταν είναι δεδομένο ότι έχει ανθρώπους όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μαζί του, σίγουρα θα το κάνει. Και τότε είναι ακριβώς αυτό που μας έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει», τόνισε ο Κιν.

Θυμίζουμε τις ταπεινωτικές δηλώσεις του Κιν προ λίγων εβδομάδων, όταν είχε εκφράσει την άποψη του για την περίοδο... ξηρασίας που περνούσε ο Χάαλαντ στο σκοράρισμα.

«Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Επαινώ τον Χάαλαντ κάθε εβδομάδα, επίσης τη Σίτι, και νομίζω ότι είναι απίστευτος επιθετικός. Αλλά το συνολικό του παιχνίδι είναι σε επίπεδο παίκτη της League Two (τέταρτης κατηγορίας)», είχε δηλώσει ο Άγγλος, που πλέον έχει θέση αναλυτή.

Roy Keane reckons Erling Haaland is back up to a "Championship level"! 🤣



The former Manchester United midfielder called Haaland a "League Two player" after City's draw with Arsenal 👀 pic.twitter.com/4Vq5dKp07l