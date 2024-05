Είδε το ματς της Μπαδόσα η μητέρα του Τσιτσιπά (pic)

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά εντοπίστηκε χθες (παρέα με την αδερφή της) στον αγώνα της Μπαδόσα με την Κόκο Γκοφ, όπου η Πάουλα έδωσε μεγάλη μάχη αλλά τελικά ηττήθηκε στα τρία σετ.

Και δεν είναι τυχαία η παρουσία της στο γήπεδο, καθώς οι δύο γυναίκες είχε αναπτύξει μια εξαιρετική σχέση τον έναν χρόνο που Μπαδόσα και Τσιτσιπάς ήταν μαζί.

Θυμίζουμε ότι η Ισπανίδα ανακοίνωσε πριν από περίπου δέκα μέρες το χωρισμό της με τον κορυφαίο Έλληνας τενίστα.

They clapped whenever she made a point 🥹 pic.twitter.com/It53TRdYp2