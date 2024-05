Ισραηλινοί βανδάλισαν ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα – «Δεν θα φτάσει κανένα τρόφιμο»

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τους Ισραηλινούς πολίτες να πετούν πακέτα τροφίμων στο δρόμο και να σκίζουν σακούλες με σιτηρά. Σε άλλα βίντεο φαίνονται τα πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας να φλέγονται, ωστόσο, αυτά δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η εν λόγω ανθρωπιστική βοήθεια προερχόταν από την Ιορδανία και κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι κάτοικοι απειλούνται με γενικευμένο λιμό.

Σύμφωνα με το BBC, η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη “διαμαρτυρία”, δήλωσε ότι διαδήλωνε κατά της κράτησης των ισραηλινών ομήρων στη Γάζα. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως πίσω από τη διοργάνωση της “διαμαρτυρίας” βρίσκεται η δεξιά ομάδα ακτιβιστών Tzav 9, η οποία επιδιώκει να σταματήσει τις μεταφορές ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Μια διαδηλώτρια δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι βρισκόταν στο σημείο ελέγχου τη Δευτέρα επειδή άκουσε ότι τα φορτηγά με τη βοήθεια βρίσκονταν “στα χέρια της Χαμάς, η οποία προσπαθεί να σκοτώσει και άλλους στρατιώτες και άλλους Ισραηλινούς πολίτες”.

Η Hana Giat, 33 ετών, δήλωσε ότι “κανένα τρόφιμο δεν πρέπει να πάει στη Γάζα” μέχρι να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί όμηροι “υγιείς και ζωντανοί”.

Σε ανακοίνωση που επικαλείται η Jerusalem Post, το Tzav 9 απέρριψε ορισμένες από τις ενέργειες των διαδηλωτών, λέγοντας ότι “σήμερα διαπράχθηκαν πράξεις που δεν συνάδουν με τις αξίες του κινήματός μας”. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι “το μπλοκάρισμα των φορτηγών είναι ένα αποτελεσματικό και πρακτικό βήμα με το οποίο διαμηνύουμε ότι “δεν περνάει καμία βοήθεια μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος”“.

Τέσσερις διαδηλωτές, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, σύμφωνα με δήλωση των δικηγόρων τους.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη την ίδια ημέρα που ένα μέλος του προσωπικού του ΟΗΕ σκοτώθηκε και ένα άλλο τραυματίστηκε καθώς ταξίδευαν σε νοσοκομείο στη Γάζα.



