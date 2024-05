Aπίθανη γκάφα φιλάθλων της Άρσεναλ - Αναζήτησαν την αποστολή της Σίτι σε λάθος ξενοδοχείο (vid)

Μερίδα οαπδών της Άρσεναλ έγιναν δημοσίως ρεζίλι αφού άδοξα τελείωσε η απόπειρά του να κρατήσουν ξύπνιους τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, το βράδυ πριν την αναμέτρηση των «Πολιτών» με την Τότεναμ.

Παρουσιάστηκαν έτοιμοι, εξοπλισμένοι και πολύ ορεξάτοι αρχίζοντας να εκφωνούν συνθήματα, ενώ ακολούθησε και η ρίψη βεγγαλικών. Οι φίλαθλοι των «Κανονιέρηδων» όμως είχαν κάνει ένα βασικό λάθος.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δε διανυκτέρευε στο Λονδίνο και αντ' αυτού θα κατέφτανε αυθημερόν στην αγγλική πρωτεύουσαν προκειμένου να αντιμετωπίσει τα «σπιρούνια».

Με λίγα λόγια τσάμπα η οργάνωση και όλος ο χρόνος που ξόδεψαν οι εν λόγω οπαδοί με τα βίντεο εννοείται να γίνονται viral.

According to @City_Xtra, the Man City team was not even there. They are arriving this morning for the game as opposed to staying in a hotel overnight. https://t.co/tyH17mm0j8