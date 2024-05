Γιατρός παραμένει χωρίς καρκίνο του εγκεφάλου εδώ και έναν χρόνο με δική του πειραματική θεραπεία

Η πειραματική θεραπεία του έγκριτου παθολόγου βασίζεται στη δική του πρωτοποριακή έρευνα για το μελάνωμα.

Ο υποτύπος του γλοιοβλαστώματος του καθηγητή Scolyer είναι τόσο επιθετικός, που οι περισσότεροι ασθενείς επιβιώνουν λιγότερο από έναν χρόνο, όπως σημειώνει το BBC.

Αλλά την Τρίτη, ο 57χρονος ανακοίνωσε ότι η τελευταία μαγνητική τομογραφία του δεν έδειξε και πάλι υποτροπή. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος!» έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καθηγητής Scolyer είναι διεθνώς αναγνωρισμένος παθολόγος και φέτος ανακηρύχθηκε «Αυστραλός της Χρονιάς» μαζί με τη συνάδελφο και φίλη του, Georgina Long, σε αναγνώριση του έργου τους που άλλαξε τη ζωή τους.

Συνδιευθυντές του Ινστιτούτου Μελανώματος της Αυστραλίας, κατά την τελευταία δεκαετία η έρευνά τους για την ανοσοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα, έχει βελτιώσει δραματικά τα αποτελέσματα για τους ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα παγκοσμίως. Οι μισοί από αυτούς έχουν πλέον θεραπευτεί ουσιαστικά, όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του το BBC.

Αυτή την έρευνα χρησιμοποιεί η Long, μαζί με μια ομάδα γιατρών, για να θεραπεύσει τον καθηγητή Scolyer – με την ελπίδα να βρεθεί θεραπεία και για τον δικό του καρκίνο.

Στο μελάνωμα, η καθηγήτρια Long και η ομάδα της ανακάλυψαν ότι η ανοσοθεραπεία λειτουργεί καλύτερα όταν χρησιμοποιείται συνδυασμός φαρμάκων και όταν χορηγείται πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Έτσι, ο καθηγητής Scolyer έγινε πέρυσι ο πρώτος ασθενής με καρκίνο του εγκεφάλου που έλαβε συνδυασμένη ανοσοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Είναι επίσης ο πρώτος που του χορηγήθηκε ένα εμβόλιο εξατομικευμένο στα χαρακτηριστικά του όγκου του, το οποίο ενισχύει τις δυνάμεις ανίχνευσης του καρκίνου από τα φάρμακα.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό και αισιοδοξία ότι το δίδυμο μπορεί να βρίσκεται στο κατώφλι μιας ανακάλυψης που θα μπορούσε να βοηθήσει τους περίπου 300.000 ανθρώπους που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του εγκεφάλου παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Ο καθηγητής Scolyer και η καθηγήτρια Long έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι οι πιθανότητες να θεραπευτεί ο Scolyer είναι «ελάχιστες», αλλά ελπίζουν ότι η πειραματική θεραπεία θα παρατείνει τη ζωή του και θα οδηγήσει σε κλινικές δοκιμές για ασθενείς με γλοιοβλάστωμα.

Πηγή: newsbeast.gr

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn’t be happier!!!!!



Thank you to the fabulous team looking after me so well especially my wife Katie &… pic.twitter.com/WdqZKLDvge