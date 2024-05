Απομακρύνεται το Παρίσι για Σίνερ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta Dello Sport, το πιθανότερο είναι να χάσει ο Γιάνικ Σίνερ το δεύτερο Grand Slam της σεζόν!

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί ισχίο και αυτό τον ανάγκασε να αποσύρει τη συμμετοχή του από τα Masters της Μαδρίτης και της Ρώμης.

Ο νεαρός Ιταλός ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας στο ιατρικό κέντρο της Γιουβέντους στο Τορίνο, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο (15/5) και μετά από περαιτέρω δοκιμές θα αποφασιστεί αν θα λάβει μέρος στο Roland Garros (26/5).

Η αλήθεια είναι ότι ο τραυματισμός του δεν θεωρείται πάρα πολύ σοβαρός, ωστόσο υπάρχουν φόβοι επιδείνωσης της κατάστασης αν πάει στο Παρίσι ανέτοιμος και παίξει σε απαιτητικά best of five ματς

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Ιταλούς, με τα τωρινά δεδομένα το πιθανότερο σενάριο είναι να μην λάβει μέρος στο χωμάτινο Grand Slam και να κάνει την επανεμφάνισή του στη σεζόν στο χορτάρι.

Ακόμα και αν δεν παίξει στο Roland Garros, πάντως, μπορεί να ανεβεί στο Νο.1 του κόσμου, αρκεί να μείνει εκτός τελικού ο Νόβακ Τζόκοβιτς και να μην πάει στον τελικό της Ρώμης και μετά κερδίσει τον τίτλο στο Παρίσι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Tραυματίας είναι και ο Κάρλος Aλκαράθ, που επίσης απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters της Ρώμης, όμως υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα στο χέρι και θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Παρίσι.