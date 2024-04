Το είδαμε κι αυτό: Είσοδος ομάδων πρώτης κατηγορίας με πεζοπορία στο δρόμο! (vid)

Τα αποδυτήρια και ο αγωνιστικός χώρος σίγουρα στο μυαλό των περισσότερων φίλων του ποδοσφαίρου είναι εργά που σχεδόν πάντα έχουν μία κοντινή... απόσταση.

Επίσης, η είσοδος των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο είναι και αυτή μία διαδικασία που δεδομένα θα έλεγε κάποιος ότι ξεκινά εντός του γηπέδου και μέσω κάποιας φισούνας ή διαδρόμου, ακόμη και στις χαμηλές κατηγορίες των εθνικών πρωταθλημάτων.

Κι όμως, τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι δεδομένα. Η KFUM Όσλο, «νεοφώτιστη» ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Νορβηγίας, μας διέψευσε όλους. Ο σύλλογος δεν έχει κτίσει αποδυτήρια εντός τους γηπέδου της ομάδας, αντ' αυτού αυτά υπάρχουν εκτός του χτίσματος.

Σαν αποτέλεσμα, η είσοδος των ποδοσφαιριστών ξεκινά εκτός του γηπέδου ενώ περιλαμβάνει και μία... όμορφη πεζοπορία σε έναν από τους δρόμους του Όσλο, στον οποίο διακόπτεται η κυκλοφορία.

Το βίντεο από τη χθεσινή αναμέτρηση του εν λόγω κλαμπ κόντρα στη Μπραν, δείχνει τους παίκτες των ομάδων να αντιμετωπίζουν την κατάσταση πλήρως φυσιολογικά, ωστόσο το σκηνικό μοιάζει πρωτόγνωρο στα μάτια της μεγαλύτερης μερίδας των ανθρώπων που είδαν τη συγκεκριμένη ανάρτηση.

🇳🇴🛣️ Meanwhile in the Norwegian league, newly promoted side KFUM Oslo have their changing rooms separate from the stadium...



So the KFUM & Brann players had to cross the road to begin the game! 😅😂 pic.twitter.com/cqCoioDFV8