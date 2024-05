Πουλήθηκαν οκτώ ρολόγια του Μίκαελ Σουμάχερ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ - Μανιώδης συλλέκτης ο Γερμανός

Ο Γερμανός οδηγός αγώνων, ήταν μανιώδης συλλέκτης μέχρι το σοβαρό του ατύχημα στο σκι τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ όπως είναι γνωστό, έκτοτε δεν έχει εμφανισθεί δημοσίως.

Δύο από τα ρολόγια που… βγήκαν στο σφυρί είναι μοναδικά κομμάτια που κατασκευάστηκαν για τον οδηγό της F1 και του δόθηκαν ως Χριστουγεννιάτικα δώρα από τον διευθυντή της ομάδας του στη Ferrari, Ζαν Τοντ, όπως έγινε γνωστό από τους «Christie’s» κατά την παρουσίαση των «κομματιών».

Πρόκειται για ένα Vagabondage 1, στο οποίο απεικονίζεται ένα μοναδικό καντράν με το σήμα της Ferrari και το 7 v που συμβολίζει τους επτά τίτλους του παγκοσμίου πρωταθλήματος F1 του Σουμάχερ, καθώς και το κράνος του. Το συγκεκριμένο ρολόϊ «έπιασε» 1.497.000 ελβετικά φράγκα (σ.σ. 1.646.700 δολάρια ή 1.532.928 ευρώ), ενώ σημειώνεται ότι η οικογένεια του κορυφαίου οδηγού, έχει πουλήσει μια σπάνια πλήρη συλλογή πέντε «κομματιών» από τη συλλογή F.P Journe Ruthenium, συμπεριλαμβανομένου του κουτιού παρουσίασης με το όνομα του Σουμάχερ.

Τα ρολόγια προσφέρθηκαν χωριστά στην δημοπρασία, αλλά πωλήθηκαν «από τον ίδιο αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του κουτιού για συνολικά περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (1,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή 1,7 εκατομμύρια ευρώ)», διευκρινίσθηκε από τον Οίκο δημοπρασιών.

Παρά την έντονη συναισθηματική φόρτιση για αυτή τη συλλογή, που προσφέρθηκε προς πώληση 30 χρόνια μετά τον πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του Σουμάχερ, το 1994, ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον οίκο Patek Philippe είχε την μεγαλύτερη αγοραστική αξία.

Το vintage Patek Philippe, ref. Το 1518 rose on rose από το 1948 πωλήθηκε για 2.465.000 ελβετικά φράγκα (2.711.500 δολάρια ή 2.524.160 ευρώ), «την υψηλότερη τιμή για ένα ρολόι χειρός που πωλήθηκε αυτή την άνοιξη στη Γενεύη», όπως ανάφεραν οι «Christie’s».

Είναι ένα από τα μόλις 58 παραδείγματα σε ροζ χρυσό και ένα από τα 12 με ροζ καντράν, που προορίζονται για την αγορά της Λατινικής Αμερικής με ημερολόγιο ημερών και μηνών στα ισπανικά.

Συνολικά, η πώληση των ρολογιών που… βγήκαν στο σφυρί ανήλθε σε 22.821.050 ελβετικά φράγκα.

«Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν το πάθος των διεθνών συλλεκτών για εξαιρετικά ρολόγια», σχολίασε ο Ρεμί Γκιγεμέν, επικεφαλής των ρολογιών για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Αμερική στον Οίκο Christie’s.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Eight watches owned by Formula One legend Michael Schumacher were auctioned by Christie's Auction House in Geneva, Switzerland pic.twitter.com/odmQniw0CO