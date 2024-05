Μικρό Ταρανδάκι: H πραγματική «Μάρθα» ζητά τώρα 1 εκατ. λίρες από τον Πιρς Μόργκαν

Η βρετανική σειρά-φαινόμενο του Netflix αφηγείται με συνταρακτικό τρόπο την αληθινή ιστορία του κωμικού, τον οποίο καταδιώκει αμείλικτα μια γυναίκα που λέγεται Μάρθα. Μετά από έξι μήνες και χιλιάδες emails, υβριστικά μηνύματα στον τηλεφωνητή συνολικής διάρκειας 350 ωρών, 744 tweets και 46 μηνύματα στο Facebook (106 σελίδες), αποφασίζει να την καταγγείλει.

Καθώς η σειρά βασίζεται σε πραγματικά πρόσωπα, οι θεατές έσπευσαν να βρουν τα αληθινά πρόσωπα της ιστορίας, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις κατηγορήθηκαν άτομα άσχετα, τα οποία μάλιστα κατέθεσαν αγωγές για να προστατευτούν από το μαζικό παραλήρημα.

Την δική της εκδοχή για τα γεγονότα έδωσε η πραγματική «Μάρθα», στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν «Piers Morgan Uncensored» στη βρετανική τηλεόραση.

Όπως αναμενόταν, η συνέντευξη έγινε viral, καθώς την παρακολούθησαν περισσότεροι από 10 εκαρ, άνθρωποι, με την Φιόνα Χάρβεϊ να δηλώνει τώρα ακρως δυσαρεστημένη με το ποσό που της προσφέθηκε για να παραχωρήσει αυτή τη συνέντευξη.

Μιλώντας στην Daily Record, η 58χρονη ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του Μόργκαν της προσέφερε μόλις 250 λίρες (290 ευρώ) για την παρουσία της στο πλατό και αποκάλυψε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό.

«Μου προσέφεραν 250 λίρες και τους ρώτησα εάν αυτό είναι το ποσό που δίνουν σε όλους. Τους είπε ότι, εάν ισχύει αυτό, θα ήθελα να δω κάποια έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μου έστειλαν ποτέ αυτά τα έγγραφα. Δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο για τη συνέντευξη και θα ζητήσω πολύ περισσότερα από 250 ψωρολίρες. Θα συμβιβαζόμουν με 1 εκατομμύριο», δήλωσε η Χάρβεϊ, η οποία τα.. έβαλε και με τον διάσημο παρουσιαστή για τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπισε:

«Διάβασα κάπου ότι ο Πιρς Μόργκαν με λυπάται αλλά αυτός δεν λυπάται κανέναν. Οι υπάλληλοί του ήταν πολύ ευγενικοί και καθησυχαστικοί αλλά όταν πήγα να τον συναντήσω δεν καταδεχόταν ούτε να με κοιτάξει. Έπαιζε θέατρο. Δεν με αποχαιρέτησε καν μετά και δέχτηκε να φωτογραφηθούμε μόνο και μόνο επειδή ήθελε να διαφημίσει τη συνέντευξη».

