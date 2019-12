«Grazie, ρε μαλ….»

- To 2016, ο Κόντε υπέγραψε στην Τσέλσι. Αλλά δεν τον ακολουθήσατε. Γιατί συνέβη αυτό;

«Είναι μια πολύπλοκη ιστορία, δυσκολεύομαι να μιλήσω γι’ αυτή ακόμα και σήμερα».

- Θέλετε να προσπαθήσετε;

Δεν ήθελε. Ποιος θα ήθελε; 2011, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Οι πρώτες ώρες του νέου έτους. Στον αυτοκινητόδρομο Α4 που ενώνει το Μιλάνο με το Μπέργκαμο, τρία κορίτσια επιβαίνουν σε ένα Ford KA. Στις 3.30 το πρωί, ο χρόνος σταματάει. Ένα Fiat Punto χτυπάει το αυτοκίνητο των κοριτσιών και μια επερχόμενη Mercedes χτυπάει το Punto. Τα τρία αυτοκίνητα, το ένα εκ των οποίων αναποδογυρισμένο είναι σταματημένα στη μέση του αυτοκινητόδρομου, με τα φώτα σβηστά. Οι επιβαίνοντας προσπαθούν να βγουν, όταν μια Mercedes R-Class πέφτει με ταχύτητα πάνω τους. Ένα κορίτσι πεθαίνει ακαριαία. Ένα ακόμα, θα πεθάνει λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο. Η τρίτη είχε προλάβει να βγει από το KA, ακούγοντας τις φίλες της να φωνάζουν για βοήθεια.

Έντεκα άτομα συνολικά τραυματίστηκαν. Στη Mercedes R-Class επέβαιναν τέσσερα άτομα. Ο Μάσιμο Καρέρα οδηγούσε. Η γυναίκα του τραυματίστηκε στο χέρι και χρειάστηκαν να ακρωτηριαστούν τρία της δάκτυλα. Η κόρη του, μαζί με δύο φίλες της, ήταν στο πίσω κάθισμα. Ο Ιταλός υπεβλήθη σε αλκοτέστ και ήταν νηφάλιος. «Ήμουν στο αυτοκίνητο μαζί με τη γυναίκα μου, την κόρη μου και δύο φίλες της. Δεν είμαι ανεύθυνος, δε θα έπινα ποτέ ενώ θα έπρεπε μετά να οδηγήσω», είχε πει λίγο καιρό μετά κι ενώ για χρόνια δυσκολευόταν να οδηγήσει βράδυ. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή δύο χρόνια και έξι μηνών με αναστολή, ωστόσο για να επανέλθουμε στην ιστορία του 2016, αυτός ήταν ο λόγος για να αρνηθεί η Τσέλσι μια θέση στον Ιταλός συνεργάτη του Αντόνιο Κόντε. Ακόμα και οι πιο δυνατοί μπορούν να φοβούνται τα tabloids.

«Είναι μια τραγωδία που με έχει σημαδέψει και άλλαξε τη ζωή μου. Καταδικάστηκα για ανθρωποκτονία και πάντα το σκέφτομαι», θα απαντήσει εντέλει στη συνέντευξη που έδωσε, χωρίς να επιδιώκει να κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό του για ό,τι συνέβη στην ανατολή του 2011. Η αμετάκλητη στάση – παρά τις προσπάθειες του Κόντε – των ανθρώπων της Τσέλσι, θα είναι εκείνη που θα καθορίσει την καριέρα του. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον…