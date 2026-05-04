Χαμός στην Βραζιλία: Ο Νεϊμάρ χαστούκισε τον γιο του Ρομπίνιο στην προπόνηση της Σάντος!

Σάλος έχει προκληθεί στην Βραζιλία από το επεισόδιο που είχε ο Νεϊμάρ με τον Ρομπίνιο Τζούνιορ στην προπόνηση της Σάντος την Κυριακή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Globo Esporte», όσοι ποδοσφαιριστές της Σάντος δεν αγωνίστηκαν το Σάββατο στο ματς με την Παλμέιρας, βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο για οικογενειακό διπλό.

Εκεί ο Ρομπίνιο Τζούνιορ έκανε μια ντρίμπλα στον Νεϊμάρ, με τον έμπειρο σταρ της Σάντος να εκνευρίζεται και να ζητάει τον λόγο από τον 18χρονο ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα να ανταλλάξουν κουβέντες.

Ο Νεϊμάρ ένιωσε προσβεβλημένος από την κίνηση του γιου του Ρομπίνιο, όμως δεν έμεινε στα λόγια, αφού όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι στα ρεπορτάζ τους χαστούκισε τον 18χρονο ποδοσφαιριστή.

Τελικά, τα πνεύματα ηρέμησαν και η προπόνηση συνεχίστηκε, ενώ ο Νεϊμάρ αντιλαμβανόμενος την έντονη αντίδρασή του απολογήθηκε στον Ρομπίνιο Τζούνιορ στα αποδυτήρια με την παρεξήγηση να λήγει.