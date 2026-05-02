Με σκόρερ δύο μικρούς από την ομάδα νέων, η Ατλέτικο Μαδρίτης άλωσε το Μεστάγια (0-2) και έμπλεξε ακόμα περισσότερο τις νυχτερίδες σε σενάρια υποβιβασμού.

Τι κι αν η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μπροστά της τον επαναληπτικό με την Άρσεναλ και την πρόκληση ενός τελικού Champions League;

Τι κι αν αγωνίστηκε με ουκ ολίγους παίκτες από την ομάδα νέων στην έδρα ενός αντιπάλου που καιγόταν για την νίκη που θα της έδινε οξυγόνο στην μάχη της παραμονής;

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έπαιξε για την τιμή της, άλωσε το Μεστάγια και βύθισε σε μαύρες σκέψεις την Βαλένθια.

Δυο γκολ από τους πιτσιρικάδες Ίκερ Λούκε (74’) και Μιγκέλ Κούμπο (82’) που έκαναν το ντεμπούτο τους στην μεγάλη κατηγορία έγραψε το τελικό 0-2 για την ομάδα του Σιμεόνε, την ώρα που η Βαλένθια με παιχνίδι περισσότερο παρέμεινε στο +5 από την ζώνη του υποβιβασμού και μπαίνει πια σε σοβαρές περιπέτειες.