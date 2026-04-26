Με γκολ του Έντσο Φερνάντες από το πρώτο μέρος, η Τσέλσι λύγισε 1-0 την Λιντς και έκλεισε θέση στον τελικό του FA Cup όπου θα παίξει με την Μάντσεστερ Σίτι.

Λίγες μέρες αφού απέλυσε τον Λίαμ Ροζίνιορ, η Τσέλσι με τον υπηρεσιακό προπονητή, Κάλουμ ΜακΦάρλαν, στον πάγκο, έκανε τη δουλειά κόντρα στην Λιντς (1-0) στον δεύτερο ημιτελικό του Wembley και θα διεκδικήσει το Κύπελλο Αγγλίας στον τελικό της 16ης Μαΐου κόντρα στην Σίτι. Στις 8 κατακτήσεις του τίτλου είναι οι Μπλε, τελευταία φορά το σήκωσαν το 2018.

Στο 23’ ήρθε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, όταν ο Πέντρο Νέτο έκανε τη σέντρα και ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά το 1-0. Στο 48’ οι Λονδρέζοι βρέθηκαν κοντά σε δεύτερο γκολ με τον Ζοάο Πέντρο αλλά δέχθηκε κόντρα και στο 55’ ήταν η σειρά του Γκαρνάτσο να χάσει ευκαιρία. Η Λιντς δεν τα παράτησε και είχε τις στιγμές της, όμως στο 58’ ο Κάλβερτ-Λιούιν και στο 65’ ο Τανάκα δεν τα κατάφεραν και το 1-0 διατηρήθηκε.