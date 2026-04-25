«Βγαίνει» το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Αγγλίας

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του μπαίνει το Κύπελλο Αγγλίας, καθώς το Σαββατοκύριακο 25-26 Απριλίου διεξάγονται στο Γουέμπλεϊ οι ημιτελικοί της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Οι τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν στο θεσμό θα παλέψουν για να μείνουν... «ζωντανές» στην διεκδίκηση του τροπαίου, καθώς βρίσκονται πια «μια ανάσα» από τον τελικό του FA Cup που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.



Στον πρώτο ημιτελικό η -περυσινή φιναλίστ- Μάντσεστερ Σίτι, η οποία μετρά 14 συμμετοχές σε τελικούς με απολογισμό επτά τρόπαια, ενώ διεκδικεί τον τίτλο στην Premier League, είναι το θεωρητικό φαβορί κόντρα στη Σαουθάμπτον της Championship (Β΄ κατηγορία). Οι «άγιοι», οι οποίοι έχουν φτάσει τέσσερις φορές στην καταληκτική αναμέτρηση του FA Cup, ενώ πανηγύρισαν τη μοναδική κατάκτησή τους το 1976, θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες που τους αναλογούν για να αποκλείσουν και τρίτη ομάδα από τα «μεγάλα σαλόνια» μετά τη Φούλαμ (στους «16») και την Άρσεναλ (στα προημιτελικά).



Στο μεταξύ, στο άλλο ζευγάρι, η Τσέλσι των 16 συμμετοχών σε τελικούς Κυπέλλου Αγγλίας με οκτώ τίτλους θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη κόντρα στη Λιντς, προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες για την κατάκτηση ενός τροπαίου στην τρέχουσα σεζόν, λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του Λίαμ Ροσένιορ από την τεχνική ηγεσία, με τον Κάλουμ ΜακΦάρλεϊν να αναλαμβάνει προσωρινά τα «ηνία» έως το τέλος της χρονιάς. Οι «μπλε» έχουν μείνει αρκετά πίσω στην «κούρσα» του πρωταθλήματος, ενώ αποκλείστηκαν τόσο στο Champions League (σ.σ. από την Παρί Σεν Ζερμέν στους «16»), όσο και στο League Cup (σ.σ. από την Άρσεναλ στα ημιτελικά), με αποτέλεσμα το Κύπελλο να αποτελεί το... σωσίβιο σε μια χρονιά χωρίς τίτλους για τους Λονδρέζους. Από την πλευρά της, η Λιντς θα παλέψει για την πέμπτη παρουσία της στην καταληκτική αναμέτρηση του FA Cup, έχοντας πανηγυρίσει ένα τρόπαιο στις προηγούμενες τέσσερις και συγκεκριμένα το 1972.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «παγώνια» έχουν το πάνω χέρι στις εφετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων στην Premier League, καθώς μετρούν μια νίκη και μια ισοπαλία κόντρα στην Τσέλσι. Συγκεκριμένα, η Λιντς επικράτησε 3-1 των Λονδρέζων -που τότε είχαν στην τεχνική ηγεσία τους τον Έντσο Μαρέσκα- στις 3 Δεκεμβρίου στο «Έλαντ Ρόουντ» για τη 14η αγωνιστική (6΄ Μπίγιολ, 43΄ Τανάκα, 72΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 50΄ Νέτο), ενώ οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στις 10 Φεβρουαρίου στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για την 26η «στροφή» (24΄ Πέδρο, 58΄ πέναλτι Πάλμερ - 67΄ πέναλτι Ενμέτσα, 73΄ Οκαφόρ).



Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Αγγλίας:

Μάντσεστερ Σίτι-Σαουθάμπτον 25/4 Τσέλσι-Λιντς 26/4