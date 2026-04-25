Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να ρίξει «βόμβα» με τον Ράφαελ Λεάο

Μια δυνατή μεταγραφική κίνηση σκοπεύει να κάνει το καλοκαίρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που στοχεύει στην απόκτηση του Ράφαελ Λεάο από την Μίλαν.

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου εξτρέμ με τους «ροσονέρι» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο οι κακές σχέσεις του με την διοίκηση της Μίλαν και τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τον οδηγούν στην πόρτα της εξόδου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθεί τις εξελίξεις και σύμφωνα με δημοσίευμα του «calciomercato», θα κάνει την κίνησή της για την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού το καλοκαίρι.

Η Μίλαν φέρεται να ζητάει ένα ποσό κοντά στα 70 εκατ. ευρώ και οι ιθύνοντες των «Κόκκινων Διάβολων», είναι διατεθειμένοι να το δώσουν για να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό την μεσοεπιθετική γραμμής τους.