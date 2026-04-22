Μία νίκη, πολλά κερδισμένα πρόσωπα για τον ΠΑΟΚ Β στην έδρα του Καμπανιακού (1-2), με τρεις παίκτες της «ασπρόμαυρης» Κ19 να κάνουν επαγγελματικό ντεμπούτο.

Στη γειτονική Χαλάστρα φιλοξενήθηκε ο ΠΑΟΚ Β από τον υποβιβασμένο Καμπανιακό, με την υπόθεση παραμονή να έχει ξεκαθαρίσει και τον Ντάνι Πονς να έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει πρόσωπα.

Δύο από αυτά, ο Άλκης Αβράμπος και ο Αμπασιεκέμε Ίκομπονγκ, βρέθηκαν στην αρχική 11άδα, με τον 19χρονο στόπερ της «ασπρόμαυρης» Κ19, να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Στην αποστολή του Δικεφάλου δύο ακόμα βασικά γρανάζια της ομάδας των Τσιαπακίδη-Χάγκαν, ο λόγος για τους Βασίλη Ελευθεριάδη και Θανάση Παπανικόπουλο, με τον πρώτο να είναι κεντρικός χαφ και ο έτερος εξτρέμ.

Με το... καλησπέρα στην βροχερή Χαλάστρα, ο Τσιφούτης δοκίμασε τα πόδια του στο 2ο λεπτό, όμως ο Γιακουμής απέκρουσε σωτήρια, με τον ΠΑΟΚ Β να προηγείται στο 4ο λεπτό, όταν ο Ίκομπονγκ έδωσε την κάθετη και ο Γιάννης Γκιτέρσος με ένα... περίεργο ψιλοκρεμαστό τελείωμα έκανε το 0-1 με το 12ο φετινό του τέρμα.

Άμεση «κόκκινη» απάντηση από τους γηπεδούχους, κόρνερ στο 16ο λεπτό από τ' αριστερά με τον Γαρύφαλλο, κεφαλιά του Σαρβανίδη στο πρώτο δοκάρι και 1-1 πριν το 20λεπτο.

Το υπόλοιπο κομμάτι του πρώτου 45λεπτου κύλησε με μηδαμινές φάσεις στις δύο εστίες και το 1-1 να «συντροφεύει» τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, σαν σε επανάληψη, οι «ασπρόμαυροι» πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ στο 52', ύστερα από πανέμορφη ενέργεια και τελείωμα του Άμπντε Ραϊχανί, με τον Μαροκινό εξτρέμ να σκοράρει ξανά για το 1-2.

Ένα γκολ που έδωσε... πνοή στους παίκτες του Πονς, με τους Γκιτέρσο-Ίκομπονγκ να απειλούν και για λίγο να μην καταφέρνουν να δώσουν τεράστιο πλεονέκτημα στους «ασπρόμαυρους» πριν το 60ο λεπτό.

Αρκετές αλλαγές φρεσκαρίσματος για τους δύο προπονητές στο επόμενο... νεκρό διάστημα με το 1-2 να παραμένει και τον Καμπανιακό να κερδίζει συνεχόμενα κόρνερ, χωρίς να απειλεί.

Ένα τελευταίο 20λεπτο που θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, με το 1-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Μυλοπούλου και τον ΠΑΟΚ Β να επιστρέφει στις νίκες μετά την ισοπαλία με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Στους 31 βαθμούς έφτασαν οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι θα υποδεχτούν την Κυριακή (26/4) τον Μακεδονικό και σε περίπτωση νίκης, θα τερματίσουν στην κορυφή της επιμέρους διαδικασίας. Αντίστοιχα, ο Καμπανιακός θα ρίξει... αυλαία στα Ιωάννινα κόντρα στον επίσης υποβιβασμένο ΠΑΣ.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Καμπανιακός (Αυγέρος): Γιακουμής, Καράδαλης, Χατζηκυριάκος, Παπακωνσταντίνου(82' Αμπουντού), Γαρύφαλλος, Σαρβανίδης, Ν. Καθάριος, Ντουμάνης, Λύγκας(71' Δερμιτζάκης), Παπαστεριανός (86′ Κέλβιν), Καστίδης(71' Κεσίδης)

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Στεργιάκης, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Πασαχίδης, Χιμένεθ, Σαρρής, Τσοπούρογλου(64' Ελευθεριάδης), Ίκομπονγκ(73' Μούστμα), Τσιφούτης(64' Παπανικόπουλος), Ραϊχανί(73' Κουλούρης), Γκιτέρσος(82' Κανίς)