Τελικός Κυπέλλου: Η... εχθρότητα με το Ηράκλειο δεύτερο "σπίτι" της Εθνικής και οι Έλληνες διαιτητές

Γιατί δεν έχουν καμία βάση τα περί εχθρότητας της ΕΠΟ προς τον ΟΦΗ και η εξήγηση για την απόφαση της ΚΕΔ να ορίσει αμιγώς ελληνική διαιτητική ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η γνωστοποίηση των διαιτητών που θα σφυρίξουν τον τελικό του Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το Σάββατο (25/4, 20:30), έφερε την ΠΑΕ ΟΦΗ στα… κάγκελα, καθώς με ανακοίνωσή της είχε ζητήσει τις προηγούμενες ημέρες να τοποθετηθεί ξένος Elite διαιτητής στο VAR.

Στις τάξεις των Κρητικών υπήρχε εδώ και καιρό δυσαρέσκεια εξάλλου με την Ομοσπονδία, αναφορικά με τον χειρισμό των εισιτηρίων και την απόφαση της ΕΠΟ να βάλει αρχικά ένα πλαφόν, πριν “ανοίξει” όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους του ΟΦΗ.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των διαιτητών του τελικού, θα πρέπει αρχικά να ξεκαθαριστεί πως αυτοί αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της ΚΕΔ, που λειτουργεί ανεξάρτητα. Στον ΟΦΗ χρεώνουν ανακολουθία από πλευράς Ομοσπονδίας, “πατώντας” πάνω στις τοποθετήσεις του προέδρου της ΕΠΟ περί ορισμού Ελλήνων διαιτητών στο Κύπελλο και ξένων στο VAR, ώστε να επανέλθει σταδιακά το ελληνικό ποδόσφαιρο στην… κανονικότητα.

Η συγκεκριμένη βέβαια τοποθέτηση, αφορούσε μόνο στην περίπτωση που είχαμε ένα μεγάλο ντέρμπι στον τελικό, όπως επισημαίνεται. Η άλλη άλλη περίπτωση θα ήταν να έχουμε κοινό αίτημα των δύο φιναλίστ για ξένο VAR.

Κάτι ανάλογο άλλωστε έγινε και στον ημιτελικό, όπου στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ορίστηκαν Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ στο VAR, ενώ τα ματς του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ διεξήχθησαν αποκλειστικά με Έλληνες.

Ο Στεφάν Λανουά και γενικότερα η ΚΕΔ, έχουν εκφράσει εδώ και καιρό την πεποίθησή τους ότι θα πρέπει σταδιακά να επανέλθουν στα μεγάλα παιχνίδια οι Έλληνες διαιτητές και με αυτόν τον τρόπο δείχνουν την απόλυτη στήριξή τους στην ελληνική διαιτησία. Και η συγκεκριμένη στιγμή θεωρείται εξόχως σημαντική, εξ ορισμού από τη στιγμή που για πρώτη φορά μετά από εννιά χρόνια και τον περιβόητο τελικό του Βόλου το 2017, μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, θα σφυρίξει Έλληνας διαιτητής.

Οι απαντήσεις περί εισιτηρίων και… εχθρικότητας

Σε ό,τι αφορά το θέμα των εισιτηρίων και το γεγονός ότι μπήκε ο συγκεκριμένος όρος από πλευράς ΕΠΟ, να εξαντληθούν πρώτα συγκεκριμένες θύρες, πριν ανοίξουν και οι υπόλοιπες που είχαν διατεθεί στον ΟΦΗ, η εξήγηση που δίνεται, είναι ότι δεν ήθελαν ν προκύψει πρόβλημα με τη μετακίνηση οπαδών σε άλλη θύρα, κάτι που είχε συμβεί πέρυσι, μετά από απαίτηση της αστυνομίας.

Όσο για την εχθρική διάθεση της ΕΠΟ προς τον ΟΦΗ και τον κόσμο του, για την οποία κάνουν λόγο στο Ηράκλειο, δεν θα μπορούσε ποτέ να ισχύει κάτι τέτοιο, έχοντας διεξάγει έναν τελικό Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με συμμετέχοντα μάλιστα τον ΟΦΗ, ο οποίος αγωνίστηκε δηλαδή στο... σπίτι του διεκδικώντας ένα τρόπαιο, αλλά και μία σειρά φιλικών αναμετρήσεων της Εθνικής ομάδας στο ίδιο γήπεδο, μαζί με το μεγάλο ματς με την Ιταλία που επίκειται τον Ιούνιο.

