ΟΦΗ κατά ΕΠΟ-Λανουά για τον τελικό: «Ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμέτωπισης»

Οι Κρητικοί είχαν ζητήσει σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους να οριστεί ξένος elite διαιτητής στο VAR του τελικού και ο ορισμός αμιγώς ελληνικής διαιτητικής ομάδας, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Ομοσπονδίας και της ΚΕΔ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Κρητικών:
Η στάση της ΕΠΟ, ενόψει του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, δεν μας εκπλήσσει πλέον.
Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ακόμη μία ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και συνολικά στην Κρήτη.
Είχε προηγηθεί η αυθαίρετη επιβολή πλαφόν στην προπώληση των εισιτηρίων, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο τελικός αριθμός που δικαιούμαστε. Η απάντηση, όμως, δόθηκε από τον κόσμο του ΟΦΗ, που εξαφάνισε τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε χρόνο ρεκόρ.
Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν η ομάδα μας αποτελεί τον εγγυητή της διοργάνωσης ενός Τελικού με κόσμο και από τις δύο ομάδες.
Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν. Επιλέγουν τον δρόμο των εμποδίων, αγνοώντας ένα απολύτως δίκαιο και αυτονόητο αίτημα: Τον ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR, όπως ακριβώς συνέβη και στους ημιτελικούς. Άλλωστε, η παρουσία ξένου διαιτητή στο VAR για τη σεζόν 2025-26 ήταν κάτι που εξήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην κλήρωση του θεσμού στις 3/9/2025.
Όμως κάθε προσπάθεια εις βάρος μας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μας δυναμώνει, μας πεισμώνει και μας ενώνει ακόμα περισσότερο.
Οι δυσκολίες, μας κάνουν μία γροθιά.
Ραντεβού στον Βόλο.
Εμείς και η Κρητική περηφάνια μας.