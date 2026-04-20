ΟΦΗ κατά ΕΠΟ-Λανουά για τον τελικό: «Ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμέτωπισης»

Πυρά κατά της ΕΠΟ και της ΚΕΔ εξαπολύει η ΠΑΕ ΟΦΗ, μετά τον ορισμό Έλληνα διαιτητή και στο VAR του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ.

Οι Κρητικοί είχαν ζητήσει σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους να οριστεί ξένος elite διαιτητής στο VAR του τελικού και ο ορισμός αμιγώς ελληνικής διαιτητικής ομάδας, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Ομοσπονδίας και της ΚΕΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Κρητικών:

Η στάση της ΕΠΟ, ενόψει του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, δεν μας εκπλήσσει πλέον.

Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ακόμη μία ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και συνολικά στην Κρήτη.

Είχε προηγηθεί η αυθαίρετη επιβολή πλαφόν στην προπώληση των εισιτηρίων, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο τελικός αριθμός που δικαιούμαστε. Η απάντηση, όμως, δόθηκε από τον κόσμο του ΟΦΗ, που εξαφάνισε τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε χρόνο ρεκόρ.

Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν η ομάδα μας αποτελεί τον εγγυητή της διοργάνωσης ενός Τελικού με κόσμο και από τις δύο ομάδες.

Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν. Επιλέγουν τον δρόμο των εμποδίων, αγνοώντας ένα απολύτως δίκαιο και αυτονόητο αίτημα: Τον ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR, όπως ακριβώς συνέβη και στους ημιτελικούς. Άλλωστε, η παρουσία ξένου διαιτητή στο VAR για τη σεζόν 2025-26 ήταν κάτι που εξήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην κλήρωση του θεσμού στις 3/9/2025.

Όμως κάθε προσπάθεια εις βάρος μας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μας δυναμώνει, μας πεισμώνει και μας ενώνει ακόμα περισσότερο.

Οι δυσκολίες, μας κάνουν μία γροθιά.

Ραντεβού στον Βόλο.

Εμείς και η Κρητική περηφάνια μας.