Μόνο Έλληνες διαιτητές στον τελικό, σφυρίζει ο Ευαγγέλου

Μετά από χρόνια σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Άγγελο Ευαγγέλου να είναι ο εκλεκτός της ΚΕΔ, έχοντας τον Παπαπέτρου στο VAR.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ (25/4, 20:30), με την ΚΕΔ να ορίζει μόνο Έλληνες για πρώτη φορά μετά από εννιά χρόνια, πάλι στο Πανθεσσαλικό στάδιο, όταν είχε σφυρίξει ο Γιώργος Κομίνης τον επεισοδιακό τελικό μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Εδώ και καιρό άλλωστε είχε προαναγγελθεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας η παρουσία Έλληνα ρέφερι στον φετινό τελικό, ωστόσο αποτελούσε ερωτηματικό το αν θα έμπαινε ξένος στο VAR. Εν τέλει επιλέχθηκε Έλληνας διαιτητής και εκεί, ο Τάσος Παπαπέτρου, έχοντας μαζί του τον Φωτιά.

Βοηθοί θα είναι οι Φωτόπουλος και Καραγκιζόπουλος, με 4ο τον Βεργέτη.

Υπάρχει ωστόσο και μία καινοτομία, η παρουσία αναπληρωματικού βοηθού διαιτητή, λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, που θα είναι ο Παντελής Σπυρόπουλος.